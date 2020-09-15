Как научить ребенка читать быстрее и больше: пять советов родителям

Ориентироваться на школьные стандарты чтения можно, но полезнее просто знать базовую скорость чтения вашего ребенка

В интернете есть все, в том числе огромное количество интересных и полезных упражнений для развития вашего ребенка. Но этого не достаточно, ведь кроме теории нужна еще практика, а точнее – правильный алгоритм, который позволит добиться желаемого результата. Как научить ребенка читать быстро и качественно, читайте в материале.

Анатолий Засоба Учитель и автор методики скорочтения

Как научить ребенка читать не только быстрее, но и качественнее:

1. Провести диагностику чтения ребенка в домашних условиях

Не стоит устраивать экзаменов и тестов. Если ваш ребенок учится в начальной школе, то достаточно попросить его прочитать за 1 минуту сначала как можно больше слов вслух, а затем про себя.

Ориентироваться на школьные стандарты чтения конечно можно, но гораздо полезнее просто знать свою базовую скорость, которую постепенно можно улучшать и устанавливать новые рекорды. Кстати, если скорость чтения вслух и про себя не сильно отличаются, то пора срочно переходить ко второму пункту.

2. Побороть главного врага продуктивного чтения – артикуляцию

Это внутреннее проговаривание, то есть привычка шевелить губами и языком даже при чтении про себя. В процессе обучения чтению мы подхватываем эту вредную привычку и несем с собой на протяжении всей жизни, ведь нейронные связи – сложная штука.

Можно читать и одновременно вслух подсчитывать слова, а можно повторять стихотворение или даже постукивать карандашом, чтобы отвлечь свой мозг от внутреннего проговаривания каждого слова. Это уже позволит увеличить скорость в 2-3 раза.

Как научить ребенка читать быстрее и больше Фото: stocksnap.io

3. Избавьтесь от регрессии

Порой при чтении книги в какой-то момент вы обнаруживаете, что уже пару страниц размышляете о чем-то другом и потеряли сюжетную линию. Приходится возвращаться и перечитывать заново. У вас бывает такое? Думаю, у ребенка тоже, ведь в подобной ситуации он возвращается назад и перечитывает заново текст.

Регрессия – возвратные движения глаз. Они не допустимы, ведь на самом деле, даже если вы и отвлеклись, то ваш мозг все равно продолжал выполнять команду читать и в памяти вашей точно есть данная информация.

Тем, кто столкнулся с такой ситуацией, простой совет – достаточно остановиться на 3 минуты и осмыслить, вспомнить прочитанное. И даже если не очень хорошо получается, то продолжить чтение только вперед, а не тратить драгоценное время на перечитывание. Однако, регрессия – лишь следствие, а в следующем пункте рассмотрим причину.

4. Мы живем там – куда направляем наше внимание

Именно недостаточная концентрация и объем внимания часто являются причиной низкой продуктивности не только в чтении, а и вообще в процессе обучения и развития. Многие родители, к сожалению, недооценивают работу, направленную на прокачку внимания у своего ребенка, хотя полезность от простых и понятных ребенку упражнений сложно переоценить.

Обратите и вы свое внимание на этот пункт, подберите ребенку легкие упражнения в игровой форме – это прекрасная инвестиция в его любознательность и мотивацию к учебе. Однако без последнего элемента все усилия будут тщетны.

5. Правильно используйте свойства памяти

Можете ли вы вспомнить, о чем вспоминали в прошлый вторник? Свойства памяти и способность извлекать сохраненную на наш жесткий диск информацию остаются одними из самых неизведанных в современной науке. Возможно и не нужно простому человеку постигать всех тайн и границ мозга, однако научиться использовать все виды памяти по максимуму все же стоит.

Наш мозг удивительный и на самом деле запоминает всю информацию, даже если мы не акцентировали на этом свое внимание. Но задача в том и состоит, чтобы не просто развить оперативную, краткосрочную, долгосрочную или даже фотографическую память, а в том, чтобы научиться ею пользоваться и в нужный момент времени достать с нужной полки воспоминание.

Как научить ребенка читать быстрее и больше Фото: Pexels

Используйте "Домино", "Точки", таблицы Шульте и десятки других упражнений, которые помогут вашему ребенку улучшить память. Начните с простого и главного, а уже потом прокачаете периферическое зрение, разовьете дивергентное мышление, улучшите антиципацию и освоите техники скорочтения у своего ребенка.

Мозг – главная мышца, требующая ежедневной нагрузки и тренировки.

Мне кажется, ребенку еще рано задумываться про "кубики пресса", но детство – лучшее время для того, чтобы позаботиться о "кубиках мозга".

Как приучить ребенка читать книги – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как воспитать ребенка самостоятельным: советы родителям.

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