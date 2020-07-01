Как научить ребенка занять себя играми самостоятельно: подсказки родителям

Ребенок не должен быть предоставлен себе все время

Умение ребенка занять себя какой-то игрой или занятием самостоятельно – хорошая привычка. Но, чтобы ее сформировать, родителям придется приложить немного усилий, рассказывает психолог Сабина Ламанна. В своем Instagram она дала родителям подсказки, но отметила, что необходимо знать во всем меру.

"Здесь, как и во всем не нужно впадать в крайности. Ребенок не должен быть предоставлен себе все время. Он недополучит важного опыта общения и игры со взрослым. Взрослый должен быть большую часть времени рядом", – поясняет эксперт.

Психолог дала четыре совета, как приучить ребенка к самостоятельности:

1. Самостоятельное время ребенка должно быть организовано взрослым

Если мы говорим о малыше 1-3 лет, его нужно окружить интересными предметами игрушками, книгами. Предварительно родитель должен показать (не один раз), что с этими предметами можно делать (для этого просто нужно читать книги и играть вместе) после совместных занятий стоит давать ребенку время поиграть одному, вы можете находится рядом, но не принимать прямого участия.

2. Начинать нужно с коротких эпизодов самостоятельной игры

Например, 20 минут вы играете вместе 3-5 минут ребенок играет один. Затем можно потихоньку увеличивать время до 10-15 минут самостоятельной игры. Но важно, чтобы взрослый был рядом, готовым помочь, если у ребенка возникнет сложность.

Как научить ребенка занять себя играми самостоятельно Фото: pexels

3. Для детей до одного года

Хорошо использовать коробки с игрушками, которые ребенок видит редко для поддержания эффекта новизны. Такие коробочки способны надолго увлечь малыша.

4. Детям постарше

Им можно предлагать игровые задания или инструкции. Например, "Давай ты подготовишь спектакль с куклами, а попозже я посмотрю" (такое можно практиковать с 3 лет).

"Будет здоров, если ты разберешься с этой настольной игрой, а потом расскажешь мне о правилах, и мы вместе сыграем" ( такое можно практиковать с 6 лет).

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