Как научиться чему угодно в любом возрасте: практичные советы

Пробейте психологические барьеры на пути к обучению, и вскоре вы увидите, какие преимущества это дает – в том числе и более острый ум

Сложно дается изучение языков, плохо запоминается и воспринимается новая информация. Кажется, будто с годами мозгу все сложнее усваивать что-то новое. Но, как показали последние исследования в психологии и нейробиологии, наш мозг и в 30, 50 или 90 лет может продолжать учиться. А усилия по освоению новой дисциплины с лихвой компенсируются повышением интеллектуального уровня.

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Теория о "стареющем уме"

Пессимистический взгляд на способности ума взрослого человека можно проследить до древних греков. В своем трактате De Memoria et Reminiscentia Аристотель сравнивал человеческую память с восковой дощечкой. В начале жизни наш "воск" горячий и податливый, но со временем он остывает и становится слишком жестким и хрупким, чтобы формировать новые впечатления. В результате наша память страдает.

Позднее, спустя тысячелетия, ученые повторили эту точку зрения. Нейрофизиологи даже стали применять слово, описывающее адаптивность мозга – нейропластичность. Она напоминает тот самый ковкий воск, о котором говорил Аристотель. И с возрастом большая часть этой пластичности постепенно утрачивается. В частности, детство считали "критическим периодом" для формирования базовых впечатлений и знаний о мире. К концу этого периода схемы работы мозга начинают замедляться, что затрудняет освоение многих сложных навыков.

Убедительные доказательства этой теории основывались на примерах людей, которые учили второй язык. Маленькие дети, приезжавшие с семьями в новую страну, гораздо легче достигали беглого уровня, чем, например, их старшие братья и сестры или родители.

Но, проанализировав данные переписи иммигрантов, Эллен Биалисток из Йоркского университета в Торонто объяснила успехи детей тем, что они просто были погружены в нужную среду: у них было больше возможностей овладеть иностранным языком при поддержке школы и одноклассников. А, кроме того, дети меньше, чем взрослые, боятся ошибок в процессе учебы.

Разрушение мифа

Александр Хемон, американский писатель боснийского происхождения, попал из Сараево в США в начале боснийской войны в 1992 году. Для работы и жизни ему нужно было продолжать писать, но главным инструментом, английским языком, он не владел. Тогда он с головой погрузился в языковую среду. В течение трех лет Хемон опубликовал свою первую пьесу в американском журнале, и в конечном итоге его путь привел к трем признанными критиками романам, двум сборникам рассказов, книге автобиографических эссе и стипендии Мак-Артура.

Новообретенное мастерство Хемона было бы почти невозможным, если бы изучению языка отводился исключительно "критический период" – детство. Но явная решительность писателя и ситуация, в которой он оказался, подпитывали его способность к обучению во взрослом возрасте.

По общему признанию, детям все же легче освоить определенные навыки, особенно те, которые касаются восприятия, например, говорить без акцента. Но этот фактор – не определяющий. Можно безуспешно пытаться заговорить, как носитель языка, и все равно стать успешным романистом. Подобный удивительный прогресс в обучении возможен во многих разных областях, и взрослые часто обнаруживают, что они способны компенсировать некоторые недостатки большей способностью к анализу, самоанализу и дисциплине.

Как освоить новую информацию

1. Тренировать свою память, доверяя ей чаще

Простая нехватка уверенности может стать самым большим барьером в учебе, особенно для старшего поколения. С годами люди все чаще испытывают страх перед общими когнитивными отклонениями – например, боятся ухудшения памяти.

Исследователи Университета Северной Каролины в Гринсборо показали, что взрослые (60 лет и старше) часто недооценивают силу собственной памяти, что мешает им использовать свои способности. Они предпочитают более трудоемкий путь решения задачи, вместо того, чтобы полагаться на память.

Участникам эксперимента дали список заданий на вычисление, которые периодически повторялись. Младшие участники, заметив это, вскоре начали вспоминать и записывать свои предыдущие ответы, в то время как их более взрослые коллеги все равно каждый раз выполняли вычисления с нуля. Они владели своей памятью, просто предпочитали не полагаться на нее.

Эта привычка может ограничивать во многих повседневных действиях. Например, заставлять пользоваться GPS во время вождения, даже если маршрут известен, или пошагово следовать рецепту, вместо того, чтобы пытаться самостоятельно воспроизвести все знакомые шаги. В конце концов, подобное недоверие может стать самореализующимся пророчеством: наши свойства памяти постепенно снижаются, если их не использовать.

Нужно чаще получать обратную связь о своей работе, подтверждать, как была точна память в нужный момент. Это побуждает чаще полагаться на свои воспоминания, и в результате развивать еще лучше способности к этому. Пробейте психологические барьеры на пути к обучению, и вскоре вы увидите, какие преимущества это дает – в том числе и более острый ум.

2. Переключиться с цели обучения – на процесс

Не важно, сколько вам лет и чему вы хотели бы научиться – сам процесс обучения поможет усовершенствовать память и способность к обучению в дальнейшем.

200 участников еще одного эксперимента разделили на группы. Каждой дали программу разных занятий: нужно было заниматься 15 часов в неделю в течение трех месяцев. Некоторым нужно было освоить новые навыки, например, цифровую фотосъемку, что могло бы бросить вызов их долговременной памяти и вниманию. Другие получили более пассивные задачи, такие как прослушивание классической музыки, решение кроссвордов или поездки к местным достопримечательностям. В начале и в конце эксперимента участники прошли тест на память.

Результаты показали, что значительно улучшили свои показатели только те люди, которые открывали новую для себя сферу. Например, 76% фотографов показали более высокий балл во втором тесте на память. Мозговое сканирование показало, что это отразилось на длительных изменениях в областях, отвечающих за внимание и концентрацию. Активное времяпровождение привело к более эффективной активности мозга – подобной той, которую можно было бы наблюдать в молодом возрасте.

В то же время пассивные действия, такие как прослушивание музыки, не привели к каким-либо изменениям в мозге. Важно также отметить, что эффект от эксперимента продержался больше года после того, как участники завершили курс обучения.

Как подчеркивают исследователи, ни одна популярная компьютерная "мозговая тренировка" не может так повлиять на работу мозга, как освоение нового хобби или области знаний. И это становится еще одним доводом, почему процесс обучения должен сопровождать нас на протяжении всей жизни.

3. Делать выбор в пользу незнакомого

Когда мы говорим об изучении чего-то нового, то, как правило, имеем ввиду сферы, смежные с теми, которые уже хорошо знаем. Но как бы ни было страшно свернуть на неизученную дорожку, это стоит затраченных усилий.

Важным моментом в тренировке своих навыков к обучению является выбор чего-то, требующего длительной и активной умственной работы. Эта задача должна бросать вызов вам лично. Если вы пианист, то сможете получить больше преимуществ от изучения нового языка, чем от другого музыкального инструмента. Если вы художник, попробуйте заняться спортом.

Вы удивитесь результатам. Даже если сама сфера не вызовет никакого желания продолжать ее осваивать, в вас сохранится интерес к процессу обучения. Выбрав что-то другое, вы с большей вероятностью достигнете успехов в изучении.

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