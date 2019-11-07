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Как научиться договариваться с ребенком: пять эффективных способов

Помните, что взрослые уже были детьми, а дети – нет

Анна Ковпак
Сегодня, 09:26
Как научиться правильно договариваться с ребенком
Как научиться правильно договариваться с ребенком
Фото: Pexels

Мы живем в такое время, когда развитие личности стоит на первом месте. Постепенно люди перестают бороться за первенство, ведь "победителем" может быть каждый, но при условии кропотливой работы над собой. Родители уже не так много времени проводят в декретном отпуске, а дети посещают развивающие занятия с трех месяцев. Обучение и развитие ускорили свой темп, благодаря новейшим технологиям. Но даже в таком скоротечном мире, мы должны научиться договариваться и правильно общаться с окружающими. О том, как родителям научиться договариваться с ребенком, рассказала Юлия Чемер, психолог и руководитель Центра Развития Ребенка "Наші мрії – щасливе дитинство".

Помогает ли крик в воспитании детей – смотрите видео:

Родители часто сталкиваются со сложным поведением ребенка в повседневной жизни, что связано с:

  • Нежеланием что-то одевать
  • Сложными сборами из дома утром
  • Протестом "отдать / забрать игрушку"
  • Непреодолимым желанием купить конфету, потому что у нее желтая обертка, а не красная и тому подобное.

"Думаю, что это довольно знакомые ситуации и сразу могу назвать методы, которые не работают в 80% случаев", – отметила Юлия и перечислила их: повторять, спорить, критиковать, давать советы, запугивать (он дядя-охранник на тебя смотрит и будет ругаться), обвинять, пытаться уговорить, отвлекать другой темой и наконец уступить.

Это все иногда срабатывает, но не на пользу вашим отношениям с ребенком. Ведь в большинстве случаев кто-то один выходит манипулятором, поясняет психолог.

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По словам эксперта, тут есть только один выход – это сотрудничество.

Как научиться договариваться с ребенком

Каждый член семьи – это важная частичка одного механизма, где должны быть правила.

1. Устанавите правила, которые будет выполнять каждый в семье, а не только ребенок.

Все взрослые имеют свой определенный график работы. И ребенок тоже должен понимать, что же это такое, но объяснить это нужно понятным ему языком.

2. Составьте с ребенком график его ежедневных дел на бумаге (это может быть плакат с рисунками без указания время для самых маленьких) – так ребенок чувствует себя в безопасности, понимая, что его ждет.

Нет такого человека, который полностью контролирует свое настроение и свои чувства. Только взрослые себе могут объяснить свои состояния, а дети – нет.

3. Каждое стрессовое или кризисное состояние ребенка необходимо ему описать: "тебе сейчас больно", "ты обиделся, потому что", "понимаю, что может было страшно, но я рядом" и т.д.

Непредсказуемые ситуации тоже случаются и родители имеют определенный опыт решения различных проблем, а у деток тех стратегий меньше, и самый популярный – это крик, плач, истерика.

Истерика – защитный механизм ребенка
Истерика – защитный механизм ребенка
Фото: Pexels

4. Решаем ситуацию, как взрослые (не навреди себе и окружающим), успокаиваем ребенка и объясняем, что же произошло. А дальше следует главный пункт на пути к сотрудничеству!

5. Особое время для ребенка, когда все в хорошем настроении могут обсудить причины кризисного поведения, как ребенка, так и взрослого, описать свои чувства и сделать выводы: как себя нужно вести, если, например: "Мама сказала, что сейчас не купит невероятно красивую конфету с желтой оберткой". Такие минуты можно находить каждый день.

Только общения в семье приводит к плодотворному сотрудничеству. Благодаря разговорам можно достичь взаимного понимания потребностей родителей и детей. И помните, что взрослые уже были детьми, а дети – нет.

Ранее мы выяснясли, как перестать кричать на своего ребенка: полезные советы родителям.

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дети родители воспитание психология
Источник: Сегодня
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