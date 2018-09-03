Как научиться контролировать собственную жизнь: 10 важных пунктов

Проанализируйте свою окружающую среду, ведь на вас влияет все, что вы потребляете

Окружите себя правильными людьми и добавьте в жизнь больше позитива. Фото: pixabay

Современный мир очень быстротечный: многое меняется так быстро, что не всегда получается проконтролировать эти перемены. Но вместе с тем, не стоит забывать, что вам все под силу. Во всяком научиться контролировать определенные изменения в своей жизни так точно.

Вашему вниманию 10 шагов, чтобы немного упростить свою жизнь и начать контролировать ее самостоятельно.

1. Составляйте планы. Планируйте все: от лучших до наихудших сценариев. Невозможно быть готовым к каждому аспекту жизни, но хорошо иметь хотя бы "план эвакуации", если что-то пойдет не так. Это только ваша ответственность заботиться о себе. Не ждите, пока что-то случится, а заблаговременно подстраховывайте себя.

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2. Будьте осмотрительны и сознательны. Выработайте у себя привычки, с которыми вы бы хотели прожить оставшуюся жизнь. Прекратите откладывать все на завтра и займитесь насущными вопросами уже сегодня. Время летит очень быстро, поэтому не идите на поводу у собственных слабостей, импульсов и эмоций.

3. Упорядочьте свои финансы. Составьте бюджет и придерживайтесь его. Конечно, вы можете позволить себе время от времени спонтанные расходы, но откладывать на будущее – это очень разумное решение. Когда вы захотите купить дом или поехать в кругосветное путешествие, ваши запасы будут очень кстати.

4. Проанализируйте свою окружающую среду. На вас влияет все, что вы потребляете. И речь не только о еде. Ваша среда – это фильмы, которые вы смотрите; музыка, которую вы слушаете; люди, с которыми вы проводите время; статьи или книги, которые вы читаете, и т.д. Вроде бы незначительные вещи довольно мощно определяют вашу жизнь.

5. Окружите себя хорошими людьми. Настало время выбрать, кто будет в вашей команде. С кем вы проводите время? С кем вы можете открыто разговаривать? Являются ли ваши друзья отражением того, кто вы есть? Приносят ли они в вашу жизнь позитив или негатив?

6. Найдите образец для подражания. Общайтесь с теми, кто уже добился того, чего собираетесь добиться и вы. Здоровая конкуренция – это хорошая вещь. Да, человек учится на своих ошибках, но он также может учиться и на ошибках и промахах других людей.

7. Будьте готовы к неудачам. Мы терпели неудачи еще в детстве – когда учились ездить на велосипеде, читать или решать задачи по математике. Почему же во взрослом возрасте мы так стараемся оградить себя от ошибок? Мы хотим быть совершенными, причем сейчас. А это невозможно.

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8. Практикуйте терпение. То, что случается быстро, обычно быстро и проходит. Значимые отношения требуют времени, карьера требует времени, похудение тоже требует времени. Реальный мир позволяет нам выбирать: хотите ли вы сиюминутного удовлетворения или готовы упорно потрудиться?

9. Выработайте свою собственную жизненную перспективу. Вы получили столько абстрактных советов и напутствий в детстве, что, возможно, пытаетесь их все хаотично реализовать. Вот почему важно предпринимать действия с четкой целью, а не идти на ощупь и надеяться на лучшее.

10. Принимайте все советы с долей скептицизма. Вы получали, получаете и будете получать много советов. Одни советы полезны для других людей, но не для вас. Другие советы могут быть деструктивными для иных людей, но жизненно важными для вас. Если вы обнаружите, что что-то не работает именно в вашем случае, значит измените алгоритм.

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