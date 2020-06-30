Как научиться креативить в любой ситуации: пять игр для детей и взрослых

Каждый человек рождается способным к творчеству

Сейчас во многих профессиях необходимо вести блоги. А уметь создавать презентации и увлекательно говорить о своем деле – уже необходимость. Креативность нужна не только для людей, кто работает в творческой сфере, уверена профессиональный психолог Евгения Железняк. В своем Instagram она дала пять коротких супер-игр, чтобы научиться креативить в любой ситуации. Эти игровые упражнения подходят и для взрослых, и для детей.

Пять игр, чтобы научиться креативить:

1. Выберите любимый рассказ или фильм. Придумайте три альтернативные версии того, как могли бы развиваться события. Например, Винни Пух мог пойти странствовать по миру и встретить новых друзей... в Гренландии.

2. Вообразите себя профессиональным писателем и придумайте историю рождения и жизни сказочного персонажа, например... Бабы Яги! Не всегда же она была старой.

3. Понаблюдайте из окна за прохожими. Приметьте разговаривающих людей. О чем они беседуют не слышно. Поиграйте в "озвучку". Вы придумываете диалоги за одного собеседника, ребенок – за другого.

Креатив необходим во всем Фото: Pexels

4. Придумайте личную историю прохожего. Откуда он? Кто по профессии? По каким делам идет?

5. Запишите 10 слов, которые первыми придут на ум. Например: телефон, шкаф, муравей, штаны, Антарктида и т. д. А теперь: нарисуйте связный̆ рисунок с присутствием всех этих элементов. Или напишите короткий рассказ, с использованием всех этих слов!

"Эти упражнения помогают развивать воображение и вдохновляют. Не творческих людей не бывает. Главное: вспомнить, достать эту внутреннюю энергию! Обязательно, попробуйте эти игры всей семьей. Каждый человек рождается способным к творчеству. У кого-то это проявляется в умении писать стихи, кто-то обожает творить на кухне, а кому-то творческий подход помогает в поиске решений в работе бухгалтера", – пояснила психолог.

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как улучшить качество жизни: семь простых шагов.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться