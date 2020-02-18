Как научиться легко вставать по утрам и чувствовать себя счастливым: 5 советов от телеведущего Виталия Школьного

Телеведущий считает, что очень важно любить свою работу

Виталий Школьный Фото: пресс-служба

Просыпаться на работу рано утром – дело для многих не из приятных. Впрочем, когда будильник звонит в 3:45, вообще смахивает на пытку временем. На самом деле, все не так печально, как может показаться на первый взгляд. Вставать по утрам легко и чувствовать себя счастливым – невероятно просто. Ведущий утренних выпусков новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Виталий Школьный имеет по этому поводу пять советов – как легко идти на встречу новому дню и быть счастливым человеком.

Полезно ли просыпаться рано и как это влияет на организм – смотреть видео:

Пять советов, как научиться легко вставать по утрам

Любить свою работу

На работу стоит отправляться, как на праздник! Если дело любимое и приносит удовольствие – просыпаться легко даже глухой ночью. Совет любить то, чем вы занимаетесь, – самый важный. Все остальные будут его дополнять и укреплять. Легко вставать по утрам помогает также чувство командной работы. Коллектив новостей "Сегодня" работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Мы первыми рассказываем самое важное, первыми радуем зрителя хорошими новостями и первыми огорчаем, когда случается какая-то катастрофа или трагедия. И мы любим свою работу, потому просыпаемся и выходим в информационное поле в любое время суток и в любых условиях.

Быть полезным обществу и окружающим

Все профессии нужны, все профессии важны! Работать ради работы или трудиться ради зарплаты и гонорара – плохой вариант, звучит, как история низкобюджетного американского кино. Может быстро наступить выгорание и апатия. Чувствуя свою полезность в коллективе и стремясь преобразить общество – даже самая сложная задача для вас превратится в школьное уравнение. Обязательно возникнет стимул проснуться с удовольствием и довести намеченное до конца. Команда "Сегодня" каждый день решает множество задач, как рассказать о том или ином событии или явлении быстрее и лучше. Не смотря на преграды, мы понимаем, как важна и полезна наша работа для украинского общества и каждой конкретной семьи.

Телеведущий Виталий Школьный Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Новый день — новое открытие

Открывайте что-то новое даже во время выполнения хорошо знакомых и рутинных задач. Познание, на самом деле, совсем не мука, как мы привыкли слышать. Если ежедневно, та даже изредка ваше дело будет расширять кругозор или наполнять новыми знаниям, – будет хотеться идти на работу. Готовя выпуск новостей, наша команда прочитывает сотни страниц текста, просматривает десятки фотографий и видео. Как только готова верстка – даже ощущаешь себя умнее. А вот высокие рейтинги – кого угодно сделают счастливым. Эффект плитки шоколада!

Утренние ритуалы

Ничто так не бодрит и не вдохновляет, как излюбленные утренние ритуалы. Придумайте набор действий и правил для ранней поры дня, которых вам безудержно хочется следовать. У меня вот особый способ приготовления кофе. По меньшей мере 10 минут посвящаю на взбивание молочной пенки и разогреву зерен. Не пугая соседей, собираясь на работу, включаю любимые музыкальные треки. И вот еще – ни что так не бодрит и не просыпает, как домашний любимец. Вы же знаете, кот или пес делают нас счастливее в любое время суток.

Вдохновляющий конец дня

Никогда не заканчивайте день в плохом настроении, гоните прочь черноту и обязательно посмотрите кино или послушайте любимую музыку перед сном. В одной из книг по культурологии прочитал интересную вещь. Ученые считают, человек становится жизнерадостнее и счастливее, контактируя с красивыми вещами. Чем больше – тем светлее и открытие. Вот вспомните, большинство из нас выросли во дворах советской постройки, а вокруг не за что глазу ухватиться. Восполняем фильмами, музыкой и, конечно же, просмотром телевидения перед сном. Завершая день на мажорной ноте, велика вероятность так его и открыть.

Напомним, ранее телеведущий Виталий Школьный рассказал, где можно хорошо отдохнуть за небольшие деньги.

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