Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как научиться медитировать: советы и практика

Азы медитации в домашних условиях: как избавиться от стресса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:24
Медитация поможет избавиться от стресса Фото: depositphotos
Медитация поможет избавиться от стресса
Фото: depositphotos

Как научиться медитировать самостоятельно? Даже если вам кажется, что эту восточную практику вы не освоите самостоятельно, не спешите отступать и опускать руки. Не боги горшки обжигают, так что при большом желании можно научиться медитации самостоятельно.

Что такое медитация

Дословно с латыни медитация переводится как размышление. Это состояние, которое достигается путем специальных психических упражнений. Медитативные методы основаны на управлении функциями человеческой психики за счет концентрации внимания или воли.

Читайте также
5 приложений для Android и iOS, которые помогут расслабиться

Практикуется медитация чаще всего в восточных духовно-религиозных учениях, поскольку ее истоки берут свое начало древнем Китае, Японии, Индии. Особенно она распространена в буддизме и индуизме, является важной составляющей йоги. Но вот уже более полувека техника медитаций имеет большую популярность во всем мире.

Как научиться медитировать, чтобы избавиться от стресса

На сегодняшний день медитация является одним и действенных способов побороть стрессы, взять себя в руки, успокоить нервное напряжение, прийти к правильному решению, избавиться от проблем и просто поднять настроение. Хотя существует и множество других методов справиться со стрессом, к примеру, специальные лекарства, психотерапия, гипноз и т.д.

Время для медитации

Согласно китайской методике медитировать лучше всего раз в день, в одно и то же время. Оптимальные часы для медитации – утро после пробуждения и перед началом рабочего дня с его проблемами, бытовыми вопросами и повседневными заботами. Время медитации может составлять от 15 минут до часа.

Поза для медитации

В отличие от азиатов, которым для медитации подходят позы лотоса или сидя на пятках, европейцам такое положение тела может показаться непривычным, и потому – неудобным, а иногда даже болезненным. Главное условие для правильной медитации, чтобы телу было комфортно, ничто не отвлекало от расслабления и концентрации на внутреннем мире. При этом важно, чтобы спина была прямой. Руки должны свободно лежать на коленях, а большие и указательные пальцы – соприкасаться.

Как медитировать – техника обучения медитации

  1. Примите медитативную позу.
  2. Следите за прямой спиной.
  3. Закройте глаза.
  4. Расслабьте мышцы лица.
  5. На время медитации отрекитесь от всех эмоций и проблем, как будто ваша голова опустела от мыслей.
  6. Дышите через нос и следите за дыханием: оно должно быть легким, мерным, с одинаковыми тактами для вдоха и выдоха. Немного задерживайте воздух на вдохе. Под действием вдыхаемого воздуха живот должен выпятиться, а грудь расшириться. Когда почувствуете, что дыхание стало правильным, приступайте к самой медитации.
  7. Выберите объект для медитации. Для начала это может быть какой-нибудь предмет. Позже можно усложнить технику. Сосредоточьте на нем все свое внимание. Можно смотреть на него в реальности, а можно разместить перед внутренним взором. Затем закройте глаза и мысленно прикоснитесь к этому предмету, как бы ощупывая его и ощущая в реальности.
  8. Продолжайте рассматривать внутренним взором, ни на что не отвлекаясь. Всякий раз, когда вы замечаете, что внимание уходит в сторону, отмечайте это про себя и мягко возвращайте внимание к выбранному объекту медитации. Так постепенно вы научитесь концентрироваться на определенном предмете, отрешаясь от внешних раздражителей. А ваше подсознание получит возможность обдумывать, созерцать, успокаиваться, расслабляться и вырабатывать идеи.

Напомним, ранее ученые заявили, что йога и медитация улучшают работу мозга.

Еще несколько материалов по теме:
Пять полезных утренних привычек, которые сделают вас здоровее и счастливее Как успокоиться после рабочего дня: необычный способ Как начинают свой день успешные люди: простые хитрости Три простых способа быстро улучшить настроение и снять стресс
стресс психология медитация советы
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Белый медведь ласково гладит собаку по голове — милое видео
Белый медведь ласково гладит собаку по голове — милое видео
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

Популярные статьи

Сегодня, 09:28Fun

23 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:46Афиша

Боксеры, красотки и пианист: что посмотреть в кино на этой неделе

Сегодня, 07:45Стиль

Снова с голыми коленками: еще одно очень короткое платье Брижит Макрон

Вчера, 14:07Fun

День Соборности Украины 2019: история праздника

Вчера, 12:38Fun

22 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 07:31Психология

Раскрыт секрет воспитания умного и успешного ребенка

21 январяТехно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

21 январяСтиль

Без мужа, но как всегда стильная: Елизавета II пришла на службу в церковь

21 январяFun

Невеста на свадьбе получила пулю, но продолжила торжество

21 январяАфиша

Съемки "Фантастических тварей 3" отложены

21 январяСтиль

Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

21 январяШоу-бизнес

Эксклюзивное интервью с Сиршей Ронан: о семейных проблемах актеров и своих кумирах

21 январяТехно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

20 январяТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

20 январяFun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

20 январяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

Новости партнеров

Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Стала известна причина ссоры между актером Прилучным и его женой
Стала известна причина ссоры между актером Прилучным и его женой
Выяснилась правда о здоровье Пугачевой, - СМИ
Выяснилась правда о здоровье Пугачевой, - СМИ
Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?
Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?
Приметы о венике: что надо знать, чтобы в доме водились деньги
Приметы о венике: что надо знать, чтобы в доме водились деньги
Эта экранизация покорила весь мир. Смотрится на одном дыхании
Эта экранизация покорила весь мир. Смотрится на одном дыхании