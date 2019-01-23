Как научиться медитировать: советы и практика

Азы медитации в домашних условиях: как избавиться от стресса

Медитация поможет избавиться от стресса Фото: depositphotos

Как научиться медитировать самостоятельно? Даже если вам кажется, что эту восточную практику вы не освоите самостоятельно, не спешите отступать и опускать руки. Не боги горшки обжигают, так что при большом желании можно научиться медитации самостоятельно.

Что такое медитация

Дословно с латыни медитация переводится как размышление. Это состояние, которое достигается путем специальных психических упражнений. Медитативные методы основаны на управлении функциями человеческой психики за счет концентрации внимания или воли.

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Практикуется медитация чаще всего в восточных духовно-религиозных учениях, поскольку ее истоки берут свое начало древнем Китае, Японии, Индии. Особенно она распространена в буддизме и индуизме, является важной составляющей йоги. Но вот уже более полувека техника медитаций имеет большую популярность во всем мире.

Как научиться медитировать, чтобы избавиться от стресса

На сегодняшний день медитация является одним и действенных способов побороть стрессы, взять себя в руки, успокоить нервное напряжение, прийти к правильному решению, избавиться от проблем и просто поднять настроение. Хотя существует и множество других методов справиться со стрессом, к примеру, специальные лекарства, психотерапия, гипноз и т.д.

Время для медитации

Согласно китайской методике медитировать лучше всего раз в день, в одно и то же время. Оптимальные часы для медитации – утро после пробуждения и перед началом рабочего дня с его проблемами, бытовыми вопросами и повседневными заботами. Время медитации может составлять от 15 минут до часа.

Поза для медитации

В отличие от азиатов, которым для медитации подходят позы лотоса или сидя на пятках, европейцам такое положение тела может показаться непривычным, и потому – неудобным, а иногда даже болезненным. Главное условие для правильной медитации, чтобы телу было комфортно, ничто не отвлекало от расслабления и концентрации на внутреннем мире. При этом важно, чтобы спина была прямой. Руки должны свободно лежать на коленях, а большие и указательные пальцы – соприкасаться.

Как медитировать – техника обучения медитации

Примите медитативную позу. Следите за прямой спиной. Закройте глаза. Расслабьте мышцы лица. На время медитации отрекитесь от всех эмоций и проблем, как будто ваша голова опустела от мыслей. Дышите через нос и следите за дыханием: оно должно быть легким, мерным, с одинаковыми тактами для вдоха и выдоха. Немного задерживайте воздух на вдохе. Под действием вдыхаемого воздуха живот должен выпятиться, а грудь расшириться. Когда почувствуете, что дыхание стало правильным, приступайте к самой медитации. Выберите объект для медитации. Для начала это может быть какой-нибудь предмет. Позже можно усложнить технику. Сосредоточьте на нем все свое внимание. Можно смотреть на него в реальности, а можно разместить перед внутренним взором. Затем закройте глаза и мысленно прикоснитесь к этому предмету, как бы ощупывая его и ощущая в реальности. Продолжайте рассматривать внутренним взором, ни на что не отвлекаясь. Всякий раз, когда вы замечаете, что внимание уходит в сторону, отмечайте это про себя и мягко возвращайте внимание к выбранному объекту медитации. Так постепенно вы научитесь концентрироваться на определенном предмете, отрешаясь от внешних раздражителей. А ваше подсознание получит возможность обдумывать, созерцать, успокаиваться, расслабляться и вырабатывать идеи.

Напомним, ранее ученые заявили, что йога и медитация улучшают работу мозга.