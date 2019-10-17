Как научиться принимать от жизни больше: три важных совета

Наталия Холоденко рекомендует тренировать свою психику как мышцы

Важно научиться принимать подарки Фото: stocksnap.io

Если вам некомфортно и вы ощущаете смущение, когда вас хвалят или делают комплимент, когда вами восхищаются или просто говорят о вас приятные вещи, значит вы не умеете принимать от жизни больше хорошего. К слову, принимать подарки без смущения – тоже очень важно. А как научить мужчину дарить правильно подарки, мы уже писали. Если не научиться правильно принимать приятное и хорошее в свой адрес, то это чревато тем, что вы так и останетесь только с тем, что у вас есть. Как научиться принимать от жизни больше, рассказала психолог Наталия Холоденко.

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"Нам все кажется, что количество денег, комплиментов, путешествий и подарков зависит от внешних обстоятельств и других людей. Но как только ты повышаешь свою способность получать что-то просто так, жадные люди начинают ходить по другой стороне улицы. И даже если вы случайно столкнетесь, то вы будете друг другу безразличны", – написала она в Facebook и дала три важных совета, на примере отношений.

1. Тренируйте свою психику

Представьте, что у вас столько романтичных волнительных переживаний сколько вы хотите. Что вы слушаете самые невероятные восхищения своей красотой, вас обнимает приятный вам человек. Фантазируйте и напитывайтесь. Когда представите максимум – докрутите эту картинку еще на 10% в лучшую сторону. Казалось бы, ну куда же лучше – и еще плюс 10%! Тренируйте свою психику как мышцы.

2. Проведите групповое фантазирование

Нужно научиться не стесняться своих действий и озвучивать их. Садитесь в круг 2-5 подруг и поочередно рассказывайте свои мечты в этой сфере. Чем ближе ваш рассказ к фантазии, в которой вы себе созналась наедине – тем круче.

3. Превращайте фантазии в реальность

Представьте, что все это у вас уже происходит в жизни. И начните в реальном времени вести себя так, как будто вся эта романтика – это реальность. Вот сейчас вы покупаете продукты как женщина после особенной смски, которая вызвала возбуждающую улыбку, затем вы говорите с коллегой, как красотка, которая ну не может все рассказать, но этот азарт в глазах.

"Если ты хочешь реальных трансформаций в жизни – они должны произойти сначала в фантазиях, а затем на уровне поведения и тела", – подытожила Холоденко.

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