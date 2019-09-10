Как научиться управлять эмоциями всего за три секунды: метод телеведущего

Есть три простые вещи, о которых вы должны спросить себя

Эмоциями можно управлять Фото: stocksnap.io

Эмоции проявлять можно и даже нужно, вот только иногда они так захлестывают человека, что это может даже навредить. Поэтому очень хорошо, если вы научитесь держать себя в руках и будете управлять своими эмоциями, а не они вами.

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Стендап-комик и телеведущий Крейг Фергюсон назвал интересный трюк, который помогает ему контролировать свои эмоции.

Он уверяет, что есть три простые вещи, о которых вы должны спросить себя перед тем, как выплеснуть эмоции, сказав то, о чем можете пожалеть:

Нужно ли это говорить?

Это обязательно должен сказать я?

Следует ли мне говорить это именно сейчас?

По словам самого Фергюсона, со временем ответы на эти вопросы будут приходить в голову всего за несколько секунд.

Телеведущий называет этот метод спасением, ведь он помог избежать тех самых слов и поступков, за которые потом мог сожалеть.

Фергюсон говорит, что сначала нужно задать себе эти правильные вопросы и подумать над ответами, чтобы получше узнать себя и свои привычки. А когда ответы уже будут у вас в голове, вы сможете придумать себе свои собственные "спасательные" вопросы.

Ранее мы выясняли, почему в современном мире важно научиться правильно понимать свои эмоции: ответ психолога. По словам Марии Долгих, невозможность эффективной эмоциональной саморегуляции и приводит к растущему проценту депрессий.

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