Как научиться управлять своей энергией: советы психолога

Перераспределяйте энергию на несколько сфер жизни

Часто происходит, что человек занимаясь важными делами, просто не может их завершить из-за того, что ему не хватает энергии. И тут осознание проблемы должно быть всегда на первом месте, заверяет психолог Кристина Кудрявцева. Для начала важно осознать, что есть проблема с распределением энергии и фокусировкой. А затем, поверить на слово профессиональным психологам, которые утверждают, что все проблемы родом из детства, поясняет Кудрявцева на своей странице в Instagram.

Как происходит инвестиция психической энергии

У младенца с рождения мама – единственный объект в его мире. Вся его психическая энергия инвестируется в маму. Она и есть мир.

По мере взросления психика ребенка отделяется от психики мамы. Если это происходит нормально, последовательно и не травматично, то мир получает психически здорового человека.

Как научиться управлять своей энергией Фото: stocksnap.io

Он способен качественно и спокойно переживать состояние одиночества. Из этой позиции нужно выстраивать здоровые отношения с другими людьми.

Если же в момент отделения психики мамы от психики ребенка произошел сбой, травма, какие-то нехорошие события, то всю свою жизнь человек будет выстраивать зависимые отношения с объектами и другими людьми. Они будут становиться его миром.

в любви,

в работе,

в творчестве,

в хобби

Во всем будет воспроизводиться не прожитая младенческая модель жизни, поясняет психолог.

"Парадокс в том, что эта нездоровая привязанность будет тормозить развитие отношений. Любовь – скорее всего, несчастная. Работа – без особого роста. Творчество – без большого успеха", – отмечает Кристина, потому что энергия, сфокусированная только в одной точке, гасит результат.

Как диагностировать себя

Можно подумать о своей жизни либо воспользоваться хорошим наглядным инструментом – колесо баланса в коучинге.

Есть перекос. Что делать?

Воспользоваться советом финансовых инвесторов: диверсифицировать. То есть не класть все яйца в одну корзину, поясняет эксперт.

Психолог советует осознанно, умышленно перераспределить энергию на несколько сфер жизни. Контролировать это, корректировать. Пока новая жизнь не станет привычкой.

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Тем временем астролог назвала главную задачу женщины.

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