Как научиться управлять своей энергией: советы психолога
Перераспределяйте энергию на несколько сфер жизни
Часто происходит, что человек занимаясь важными делами, просто не может их завершить из-за того, что ему не хватает энергии. И тут осознание проблемы должно быть всегда на первом месте, заверяет психолог Кристина Кудрявцева. Для начала важно осознать, что есть проблема с распределением энергии и фокусировкой. А затем, поверить на слово профессиональным психологам, которые утверждают, что все проблемы родом из детства, поясняет Кудрявцева на своей странице в Instagram.
У младенца с рождения мама – единственный объект в его мире. Вся его психическая энергия инвестируется в маму. Она и есть мир.
По мере взросления психика ребенка отделяется от психики мамы. Если это происходит нормально, последовательно и не травматично, то мир получает психически здорового человека.
Он способен качественно и спокойно переживать состояние одиночества. Из этой позиции нужно выстраивать здоровые отношения с другими людьми.
Если же в момент отделения психики мамы от психики ребенка произошел сбой, травма, какие-то нехорошие события, то всю свою жизнь человек будет выстраивать зависимые отношения с объектами и другими людьми. Они будут становиться его миром.
- в любви,
- в работе,
- в творчестве,
- в хобби
Во всем будет воспроизводиться не прожитая младенческая модель жизни, поясняет психолог.
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"Парадокс в том, что эта нездоровая привязанность будет тормозить развитие отношений. Любовь – скорее всего, несчастная. Работа – без особого роста. Творчество – без большого успеха", – отмечает Кристина, потому что энергия, сфокусированная только в одной точке, гасит результат.
Можно подумать о своей жизни либо воспользоваться хорошим наглядным инструментом – колесо баланса в коучинге.
Воспользоваться советом финансовых инвесторов: диверсифицировать. То есть не класть все яйца в одну корзину, поясняет эксперт.
Психолог советует осознанно, умышленно перераспределить энергию на несколько сфер жизни. Контролировать это, корректировать. Пока новая жизнь не станет привычкой.
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