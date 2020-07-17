Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как научиться управлять своей энергией: советы психолога

Сегодня, 15:30

Перераспределяйте энергию на несколько сфер жизни

Часто происходит, что человек занимаясь важными делами, просто не может их завершить из-за того, что ему не хватает энергии. И тут осознание проблемы должно быть всегда на первом месте, заверяет психолог Кристина Кудрявцева. Для начала важно осознать, что есть проблема с распределением энергии и фокусировкой. А затем, поверить на слово профессиональным психологам, которые утверждают, что все проблемы родом из детства, поясняет Кудрявцева на своей странице в Instagram.

Как происходит инвестиция психической энергии

У младенца с рождения мама – единственный объект в его мире. Вся его психическая энергия инвестируется в маму. Она и есть мир.

По мере взросления психика ребенка отделяется от психики мамы. Если это происходит нормально, последовательно и не травматично, то мир получает психически здорового человека.

Как научиться управлять своей энергией
Как научиться управлять своей энергией
Фото: stocksnap.io

Он способен качественно и спокойно переживать состояние одиночества. Из этой позиции нужно выстраивать здоровые отношения с другими людьми.

Если же в момент отделения психики мамы от психики ребенка произошел сбой, травма, какие-то нехорошие события, то всю свою жизнь человек будет выстраивать зависимые отношения с объектами и другими людьми. Они будут становиться его миром.

  • в любви,
  • в работе,
  • в творчестве,
  • в хобби

Во всем будет воспроизводиться не прожитая младенческая модель жизни, поясняет психолог.

Читайте также:
Женская энергия: 10 простых способов восполнить ее

"Парадокс в том, что эта нездоровая привязанность будет тормозить развитие отношений. Любовь – скорее всего, несчастная. Работа – без особого роста. Творчество – без большого успеха", – отмечает Кристина, потому что энергия, сфокусированная только в одной точке, гасит результат.

Как диагностировать себя

Можно подумать о своей жизни либо воспользоваться хорошим наглядным инструментом – колесо баланса в коучинге.

Есть перекос. Что делать?

Воспользоваться советом финансовых инвесторов: диверсифицировать. То есть не класть все яйца в одну корзину, поясняет эксперт.

Психолог советует осознанно, умышленно перераспределить энергию на несколько сфер жизни. Контролировать это, корректировать. Пока новая жизнь не станет привычкой.

Как добавить в комнату энергию романтики – смотрите видео:

Тем временем астролог назвала главную задачу женщины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Пять привычек, которые лишают вас энергии Полезная техника: как наполниться энергией за 10 секунд Как современной женщине достичь эмоционального баланса: четыре совета психолога Как женщине увеличить свою силу и найти энергию: 20 важных дел на каждый день
психология энергия эмоции
Источник: Сегодня
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 12:09Events

День ангела Ольги: поздравления, открытки и картинки

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Белоснежная бизнесвумен: Иванка Трамп очаровала стильным летним нарядом

Сегодня, 06:50Техно

Космический аппарат показал Солнце с самого близкого расстояния в истории

Вчера, 12:08Шоу-бизнес

Будто 20-летняя: Алла Пугачева "взорвала" Сеть первым видео в TikTok

Вчера, 11:50Food

Алкогольные коктейли с водкой: ТОП-5 простых рецептов

Вчера, 10:30Афиша

ТОП-5 ролей легендарной украинской актрисы Ады Роговцевой: сегодня ей исполняется 83

Вчера, 08:46Шоу-бизнес

Эмили Ратаковски демонстрирует идеальное тело в бикини на пляже: фото

Вчера, 08:15Техно

"Конкорд" 2.0: сверхзвуковой пассажирский лайнер готов разогнаться до 2700 км/ч

Вчера, 08:00Events

День бухгалтера – 2020: лучшие поздравления в стихах и открытках

Вчера, 05:38Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит заняться планированием

Вчера, 05:05Fun

16 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

15 июляEvents

Оригинальные поздравления с Днем бухгалтера коллегам

15 июляFood

"Пина колада": рецепты самого популярного карибского коктейля

15 июляПсихология

10 привычек женщин, которые раздражают мужчин

15 июляFun

Стал звездой в 11 месяцев: кем вырос "успешный" ребенок-мем, о котором знает весь интернет

15 июляПсихология

Самый мудрый знак зодиака

Новости партнеров

Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Секреты приготовления воздушной творожной запеканки
Дмитрий Колдун пребывает в крайне тяжелом состоянии
Дмитрий Колдун пребывает в крайне тяжелом состоянии
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Простий рецепт торта "Баунті" вразить усіх ласунів
Макаревич поделился фотографиями со своей еврейской свадьбы
Макаревич поделился фотографиями со своей еврейской свадьбы
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Кабачковые оладьи без муки: рецепт с фото пошагово
Как приготовить вкуснейший коблер
Как приготовить вкуснейший коблер

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять