Как научиться управлять своим гневом и раздражением

Что делать, когда оказываешься в центре конфликтной ситуации

Гневом можно управлять. Фото: pinterest

Каждый день человек решает проблемы, будь то проблема выбора, или проблема реализации, мы должны быть энергичными, активными, мобильными и собранными. Но на контроль и восстановление этих сил тратиться не только физические, но и психологические ресурсы. Поэтому часто в нашей жизни проявляются конфликтные ситуации. Но одно дело, когда выражение негативных чувств происходит дома или на работе (тогда у вас есть время хорошо обо всем подумать), другое – в общественном месте.

Специальная или случайная грубость незнакомого человека, хамство, фразы в твой адрес… все это может испортить настроение на весь день, а то и дольше. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются люди, которые часто пользуются общественным транспортом. К примеру, обычная борьба за "сидячее место" может превратиться во всеобщий скандал. Даже случайный толчок в час пик или неосторожно задетая сумка может превратиться для вас в настоящую эмоциональную войну.

Что делать, когда оказываешься в центре конфликтной ситуации? Специалисты рекомендуют сразу же попробовать сменить негативные эмоции на положительные. То есть, как только вам захочется высказать оппоненту все, что вы о нем думаете – возьмите свое "я" в руки, и представьте себе то, что приносит вам эстетическое или моральное удовольствие и удовлетворение. К примеру, это может быть берег моря, тихая лесная поляна, лицо близкого человека, милый котенок или кофточка, купленная на 75% распродаже.

Некоторые начинают мысленно напевать любимую мелодию или вспоминают о том, что их ждет уютный дом, мягкий диван, вкусная еда и любящая семья вкупе с домашними питомцами.

То же самое можно делать и в других конфликтных ситуациях. Поход в магазин тоже может быть не всегда спокойным. Некоторые продавцы так и норовят вас обсчитать, обидеть или нахамить. Тут можно использовать метод "наблюдения со стороны": просто мысленно представьте, будто это все происходить не с вами, а с кем-то другим.

Если не помогает и этот способ, предлагаем еще один. Любому человеку приятно слышать свое имя. Оно действует успокаивающе, и в то же время возвращает к реальности. То есть, если вас обслуживает кассир с недовольным лицом, просто посмотрите на бейдж, и скажите что-нибудь приятное о погоде, поприветствуйте или поблагодарите его, назвав его/ее по имени.

Помните, что жизнь без конфликтов не только качественней, но и спокойней. Люди, которые умеют себя вести в подобных ситуациях чувствуют себя счастливей, нежели те, которые сразу же кидаются в бой.

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