Как найти баланс между работой и личной жизнью: пять шагов

Задавайте себе почаще продвигающие вопросы и будьте с собой честны

Вопрос о том, как научиться совмещать работу и личную жизнь без ущерба в той или иной сфере, волнует многих. Но идеального рецепта здесь не существует, ведь многое зависит от ваших целей, желаний и потребностей. Коуч и тренер по счастью Алла Клименко в своем Instagram назвала пять способов, которые помогу вам найти баланс между работой и личной жизнью.

1. Успех и счастье находятся очень рядом. Особенно если для вас успех – это не то, что видят другие, а то, что вы чувствуете внутри.

Как стать лучше

2. Всегда хочется получить три простых секрета к гармонии и балансу. Но здесь все немного глубже.

"Чего я хочу на самом деле? Кто я? Что люблю? Что не люблю? Нужно ли мне это? И точно ли мне это нужно? Чтобы я сделал(а), если бы знала, что точно получится? Чтобы сделал(а), если бы знала, что никто не осудит?".

Задавайте себе почаще продвигающие вопросы и будьте с собой честны. Пытаться держать баланс на хлипком фундаменте – не лучшая идея, уверена Клименко.

3. Не пытайтесь успеть все. Зачем вам это? Расставляйте приоритеты, делайте только самое важное и наслаждайтесь жизнью.

4. Не вините работу в том, что вы ничего не успеваете. Она здесь не при чем. Но и себя тоже не вините. Просто поймите, что в ваших силах все изменить.

5. Планируя день, неделю или месяц, помните: вы планируете не рабочий график, вы планируете свою жизнь.

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