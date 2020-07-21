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Как найти баланс между работой и личной жизнью: технология

Сегодня, 16:07

Люди часто ошибаются в своих отношениях с временем

Найти баланс между рабочими задачами и личной жизнью порой бывает очень сложно. Принято считать, что главная причина – большое количество работы или отсутствие любви к себе. В то же время многие думают, что если сменить работу – жизнь непременно наладится, говорит нейропсихолог Ирина Золотаревич. На своей странице в Instagram она дала технологию, как найти баланс между работой и личной жизнью.

По ее словам, такая технология позволяет находить другие причины и эффективно перезапускать механизм мышления и привычек в вашу пользу.

Как найти баланс между работой и личной жизнью
Как найти баланс между работой и личной жизнью
Фото: freepik.com

"Мы часто ошибаемся в своих отношениях с временем. Люди, которые считают, что железобетонно управляют своим графиком, именно потому и нуждаются в жестком графике: они не дружат со временем", – поясняет эксперт.

Такие люди, если не назначат дедлайн или встречу, к которой нужно совершить задуманное, то просто ничего не сделают.

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Первая реакция на эти слова обычно: желание поспорить, заверяет Ирина. Но если это все же о вас и вы это признаете, то у вас появится еще один инструмент организации своей жизни.

В чем суть технологии

Старайтесь просто провязывать срок завершения важных дел к какому-то событию-мотиватору: собранию, поездке, совещанию или встрече.

  • Не выучить язык – а выучить к путешествию.
  • Не выбрать ткань – а выбрать к назначенной со швеей встрече.

"Если вы "делаете уборку к приходу гостей" это совсем не значит, что вы не цените чистоту или не любите себя, как принято считать. Это может означать, что для завершения дел вам нужно событие – мотиватор", – подытожила психолог.

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Тем временем мы выяснили, что важно знать о работе мозга, чтобы изменить свою жизнь: пять фактов.

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психология баланс тайм-менеджмент
Источник: Сегодня
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