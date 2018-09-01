Как найти дело всей своей жизни

Мифы о поисках предназначения и надежные способы его найти

Иногда жизнь кажется пустым белым листом

Раскрыть свои способности по максимуму, достичь успехов, зарабатывать много и с удовольствием — все это перестанет быть фантастикой, если найти свое призвание, в один голос утверждают психологи, коучи и бизнес-тренеры. Достаточно отыскать золотоносную жилку в своей душе — и жизнь кардинально изменится в лучшую сторону. Неудивительно, что тема определения своего жизненного предназначения находится сегодня на пике популярности: наше общество понемногу отходит от слепого следования "модным" профессиям, убеждаясь, что престижнее быть, к примеру, успешным парикмахером, нежели бездарным юристом. Почему же многие испытывают трудности в определении дела жизни? Как найти свое предназначение и таким ли безоблачным является следование ему, как это кажется со стороны? Ответами на эти вопросы с нами поделились Людмила Богуш, бизнес-тренер, учредитель тренинговой компании BogushTime и Алла Заднепровская, коуч, СЕО и собственник Международной консалтинговой группы "Живое Дело".

Две большие разницы

Термин "призвание" часто воспринимается в контексте конкретной профессии. Например, о талантливых врачах, музыкантах говорят, что им повезло найти профессию своей жизни и они следуют своему призванию. Но все же это понятие стоит рассматривать более широко.

"Я разделяю понятия "призвание" и "предназначение", — говорит Алла Заднепровская. — Предназначение — это то, что тебе назначено сверху — воплотить дар, который есть, и решить сверхзадачу, для которой ты назначен на этой земле. А вот призвание — это то, для чего ты предназначен здесь, в социуме. К примеру, у тебя есть дар: вдохновлять или интегрировать вещи вместе, или высвечивать то, что сла­­бо или сильно. Призвание — это уже тот способ, которым ты реализуешь свое предназначение в жизнь. И это уже о профессии".

Часто также бывает, что человек находит дело по душе, какое-то время увлеченно занимается им, радуется, что нашел свое призвание, но со временем интерес угасает, появляют­­ся другие пути, которые ув­­лекают больше. Это часто вызывает сомнения, сожа­­ление, что прошлое дело было ошибочным, и огорчение от того, что призвание по-прежнему не найдено. Но это не совсем так, утверждают эксперты: просто способ реализации предназначения не является константой. Скорее наоборот: осознавая свою уникальность, вы можете интуитивно выбирать разные способы для ее наилучшего воплощения. К примеру, если предназначение человека — вдохновлять, то воплощать его можно в разных профессиях: бизнес-тренера, руководителя, писателя, и в разные периоды жизни эти профессии могут заменять друг друга. Призвание возникает на стыке уникальных качеств, талантов и предпочтений — того, что вам нравится делать, и того, что нужно людям.

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Как узнать свою дорогу

Есть несколько признаков, которые помогут определить, следуете ли своему предназначению, делится Людмила Богуш.

1. Интерес к жизни.

Ваша деятельность увлекает вас, и вам интереснее двигаться в будущее, развиваться, чем печалиться о прошедших днях или пытаться остановить день сегодняшний.

2. Удовольствие от начала нового дня.

Когда день начинается с предвкушения занятия любимым делом, хочется просыпаться пораньше и действовать — вместо того, чтобы убегать в сон.

3. Ощущение устойчивости.

Решения, которые исходят из предназначения, меньше подвержены сомнениям. Осознание своей уникальности и ее реализация через призвание дают ощущение внутренней опоры.

4. Нет поводов для зависти.

Чужой успех — результат раскрытия чужой уникальности. Играя на чужом поле, невозможно достичь больших успехов, как бы старательно вы ни следовали чьему-то примеру. Можно применять успешный опыт другого человека, если он помогает вам раскрыть ваше призвание. Но соревноваться с кем-то в этом — бессмысленно.

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Техника для определения пути

Определить направление движения для поиска своего призвания поможет техника "Найди свою дорогу", которую рекомендует Алла Заднепровская. Для нее вам понадобятся лист бумаги, ручка и возможность погрузиться в выполнение техники, ни на что не отвлекаясь.

Продумайте и запишите ответы на следующие вопросы:

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В чем ваш главный интерес в жизни?

— Что вам делать так же легко, как дышать?

— Что вас окрыляет?

— Какие три дела у вас всегда получались легко?

— Что вам нравится в этих делах?

— Как и где вы используете свой талант сейчас?

Далее нужно придумать 20 идей для воплощения в жизнь своих талантов, выбрать топ-3 из них — и немедленно действовать!

Главное — не ждите, что вам сразу же откроется конкретная профессия или область применения себя. Ведь жизнь — это череда событий, мудрым образом увязанных между собой. Важно продолжать двигаться, доверяя себе и миру, учиться на своих ошибках и узнавать себя, раскрывая свои таланты.

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Никакой магии

Призвание многим представляется эдакой волшебной палочкой: стоит только найти его — и жизнь кардинально изменится. Работа будет даваться легко, приносить большие деньги и удовольствие. Но это не совсем так: занимаясь нелюбимой работой или следуя своему предназначению, человек в любом случае сталкивается с барьерами, препятствиями и трудностями. Разница лишь в том, что достижение новых высот на пути следования к своему предназначению дают ощущение глубокого удовлетворения, становятся маркерами роста и развития личности человека. А вот в противоположном случае преодоление сложностей приносит зачастую лишь усталость: вкладывая большие объемы энергии в процесс борьбы, человек не видит вдохновляющей цели, не понимает, ради чего он это делает, а соответственно — не получает компенсацию, адекватную затраченным усилиям.

Принятие решения следовать своему предназначению часто сопровождается критикой окружающих: обязательно найдутся те, кто будет убеждать вас свернуть с нового пути на проторенную дорожку. Чтобы удержаться в своем решении, прислушивайтесь прежде всего к своему сердцу. И помните: ваша уникальность не подлежит сравнениям с другими людьми.