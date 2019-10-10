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Как найти мотивацию для работы и для жизни: практичные советы

Не бойтесь совершать ошибки – они помогают преодолевать свои страхи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:14
Найдите свою правильную мотивацию
Найдите свою правильную мотивацию
Фото: Pexels

Чтобы достигать успеха в делах и в жизни, важно иметь хорошую мотивацию, которая в свою очередь сможет дать силы и указать правильный путь. О ней сейчас говорят и пишут много, но как использовать все те методы в своей работе и жизни. Вашему вниманию простые, но эффективные советы, как найти мотивацию для работы и для жизни.

Секреты мотивации к спорту – смотрите видео:

Для начала стоит понимать, что мотивация – это основа действия и если ее нет, то человек просто плывет по течению, совершая рутинные действия, которые приносят посредственные результаты. А вот когда у человека правильная мотивация есть, тогда он может эффективно работать для себя, родных, страны – для чего угодно, главное достичь результат.

При этом очень важно, чтобы человек для себя понимал чего именно он хочет и когда должен быть результат. Иначе получается каша, результатом которой будет такая же каша.

Для начала разберитесь чего вы хотите, потом проанализируйте на какой точке вы находитесь сейчас и затем представьте, какой будет ваша жизнь через год, три или пять лет, если вы осуществите то, что задумали. Проанализируйте: если сделаете, что хотите – жизнь точно измениться, а если не сделаете – все останется плюс минус, как сейчас. Решение уже за вами.

Но, если вы все же выбираете двигаться вперед, тут начинается самое сложное – работа над собой. Особенно сложно она дается, если у вас все и так не плохо.

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Часто можно услышать истории, как люди добиваются успехов после того, как оказались на дне. Но, можно приложить усилия, и не дотягивать до этого состояния. В такие моменты важно держать в голове картинку той мечты или идеи, которая у вас есть.

В то же время, боясь ошибиться, многие просто начинают притормаживать, тем самым затягивая процесс. Но есть отличная техника – представьте самый худший исход в случае провала вашей идеи. Это поможет подготовиться к худшему варианту, на случай неудачи и в то же время перестать его бояться. А это важно, чтобы двигаться дальше.

Не бойтесь совершать ошибки – они помогают преодолевать свои страхи и двигаться к намеченной цели, просто меняя при этом свой путь. Их важно научиться воспринимать как необходимую часть жизни. Ведь, как только человек перестает бояться делать ошибки, он вообще перестает чего-либо бояться и так становится проще найти мотивацию к любому действию.

Тем временем мы выяснили девять причин начать любить себя прямо сейчас.

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Источник: Сегодня
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