Как найти полезные новые связи и использовать возможности нетворкинга по полной

В мире, который стремится "никогда не обедать в одиночестве" и в котором "связи решают все", невозможно откреститься от нетворкинга

Отраслевые нетворкинг-мероприятия могут быть полезными. Фото: depositphotos

Не всем дано легко общаться и так же легко обзаводиться полезными знакомствами. Для некоторых общение может стать настоящим испытанием. Но о том, что отраслевые нетворкинг-мероприятия – возможность обрасти полезными новыми связями, бесспорно.

В мире, который стремится "никогда не обедать в одиночестве" и в котором "связи решают все", невозможно откреститься от нетворкинга, если только вы не готовы поставить крест на своей карьере. Особенно категорично вопрос стоит для фрилансеров и сотрудников, которые уже долгое время находятся в ожидании повышения. Для них нетворкинг – даже не повод для поиска новых возможностей, а насущная необходимость.

Как найти по-настоящему полезные новые связи и при этом не потерять себя, как сделать отраслевые мероприятия по-настоящему продуктивными для вашей карьеры, объясняет рекрутинг-эксперт и основательница IT рекрутинговой компании Art2Hire Татьяна Меликова. Ведь кто, как не IT-сообщество, чаще всего сталкивается с дилеммой интровертов, передает thepoint.rabota.ua.

ТОП-5 советов для успешного нетворкинга

1. Определите цель. Для начала, разберитесь с тем, что вы хотите не просто развеяться или выйти из зоны комфорта, – у вас вполне конкретные профессиональные цели. Вы хотите завязать контакт хотя бы с тремя потенциальными клиентами? Найти потенциальных инвесторов для вашего проекта? Новое место работы? А, возможно, в непринужденной беседе напомнить начальству, что ваш опыт давно превышает ваши полномочия? Определите цель, иначе наверняка останетесь не удовлетворены!

2. Выберите правильный ивент. Теперь дело за тактикой. Будьте избирательны в выборе мероприятия. Ведь, когда у вас есть конкретная задача, вы можете здраво оценить, какие именно знакомства могут помочь вам ее достичь. И, следовательно, в каких местах обитают эти люди.

Главный принцип подбора профессиональных нетворкинг-ивентов очень похож на один из основных принципов маркетинга. Правильно определите целевую аудиторию и поймите, какое сообщение вы хотите ей донести. Нет смысла бездумно расточать свою и без того скромную энергию бессистемными похождениями с мероприятия на мероприятие. Тем более, когда большие скопления людей вас скорее опустошают, чем заряжают энергией.

Как фильтровать мероприятия? Подумайте логически: если вы – дизайнер, что принесет вам узкоспециализированное мероприятие для дизайнеров? Обмен опытом? Возможно. Новых клиентов, партнеров, заказчиков? Вряд ли. Для всего этого вам необходимо мероприятие, нацеленное на более широкую аудиторию. Ищите именно такие мероприятия и посещайте их.

Вы представить себе не можете, каким преимуществом обладаете перед людьми, привыкшими много говорить. Ведь интроверты часто владеют редким навыком слушать с неподдельным интересом.

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3. Поработайте над сообщением. Теперь, когда вы определили целевую аудиторию и поняли, где ее найти, поработайте над сообщением. Со всей серьезностью подготовьте небольшое описание того, чем вы занимаетесь и каковы ваши актуальные профессиональные цели. Что конкретно вы ищете и что можете предложить взамен?

Порой не лишним будет заучить эту речь назубок. Но постарайтесь не выглядеть школьником, декламирующим стихотворение, наблюдайте за реакцией собеседника. Подумайте о том, что вы должны быть подготовлены не хуже, а то и лучше, чем перед интервью с рекрутером. Ведь специалист на собеседовании, по крайней мере, заинтересован в том, чтобы вас выслушать, а вот новых собеседников на мероприятии вам еще придется сперва расположить и завоевать их внимание.

4. Слушайте – и будете услышаны. Как расположить к себе людей? В первую очередь, не пытайтесь изображать из себя экстраверта, играйте на своем поле, используйте свои козыри. Будьте тем самым человеком, который интересуется другими, – и другие заинтересуются вами с большой вероятностью. Вы представить себе не можете, каким преимуществом обладаете перед людьми, привыкшими много говорить.

Стратегия активного слушателя не только выгодно выделит вас из толпы людей, спешащих получить минуту славы, но и самым эффективным способом расположит их к вам, вызовет доверие. Словом, вместо того, чтобы ломать голову над самым эффектным способом представиться, поинтересуйтесь у нового знакомого чем-то, дайте ему пространство для самовыражения. Он будет благодарен и, если это не нарцисс, обязательно в ответ заинтересуется вами.

Теперь самое время плавно перевести разговор в профессиональную сферу. Говорите о своем деле и целях, но не забывайте чутко следить за реакцией собеседника, будьте гибким, включите его в разговор, интересуясь его мнением, задавая встречные вопросы о его интересах. И когда знакомство завязано, не забудьте обменяться контактами, а возможно – и создайте повод продолжить общение.

5. Не ищите удовольствие – выполняйте задачу. Нет смысла пытаться получить удовольствие от процесса, который не кажется вам привлекательным. Признайтесь себе в том, что вам придется совершить над собой усилие. И воспринимайте поход на отраслевое мероприятие как бизнес-задачу.

Разделите ее на этапы и шаг за шагом преодолевайте каждый из них, не забывая внутренне поощрять себя за каждое продвижение вперед. Поставьте перед собой реальные исчисляемые цели, выработайте стратегию, действуйте и не забудьте в конце оценить исполнение задачи, проанализировать и определить зоны, требующие улучшения. Так постепенно вы можете почувствовать настоящий азарт, когда у вас начнет получаться.

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