Как найти свое предназначение: девять основных шагов
Предназначение – это не хобби, оно должно давать материальную отдачу
Похвастаться тем, что вы занимаетесь любимым делом, могут не многие. А все потому, что они просто не нашли свое призвание, предназначение. Как его найти и изменить свою жизнь к лучшему, знает психолог Александр Шахов. На своей странице в Instagram он назвал основные шаги, которые помогут понять, куда необходимо двигаться дальше.
1. Осознайте свои таланты
Это первый и очень важный шаг к своему предназначению и возможности зарабатывать на любимом деле.
2. Найти и поверить в свою мечту
Важно отделить свою мечту от чужих. А потом разрешить себе поверить, что ваша мечта обязательно сбудется.
3. Определить свои способности
Это объективные характеристики вашего ума, тела и творческих возможностей. Они немного отличаются от талантов.
4. Сформировать свое предназначение
Предназначение = мечты + таланты + способности.
5. Избавиться от страха
Не бойтесь реализовывать свое предназначение: "А вдруг я не смогу? Вдруг я не способен?". Это внутреннее сопротивление, якорь, который держит ваш корабль на месте, даже если его паруса распахнуты. Необходимо набраться смелости, чтобы его обрубить.
6. Разработать план конкретных действий на полгода
Мозгу сложно в состоянии неопределенности — ему нужно знать, куда идти, и видеть достигнутые результаты.
7. Научиться монетизировать свое предназначение
Важно понимать: предназначение — это не хобби. Это то, что приносит деньги. И оно должно давать материальную отдачу даже в начале пути, иначе стоит скорректировать свой курс.
8. Избавиться от страха зарабатывать
У многих есть негативные установки в духе: "деньги — это грязь, бизнес — мошенничество".
"Деньги — это инструмент. Как, например, нож, которым можно нарезать хлеб, а можно — убить человека. Но вы же не отказываетесь из-за этого пользоваться ножом, верно?" – привел пример Шахов.
9. Научиться распоряжаться тремя ресурсами: временем, энергией и вниманием
Без этого вам просто не хватит сил, чтобы реализовать намеченный план.
"Когда все эти действия приведут к первым результатам, вы поймете, что ваш план действительно работает. И тогда у вас появится энергия, чтобы двигаться дальше", – подытожил психолог.
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