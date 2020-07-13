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Как найти свое предназначение: девять основных шагов

Сегодня, 17:23

Предназначение – это не хобби, оно должно давать материальную отдачу

Похвастаться тем, что вы занимаетесь любимым делом, могут не многие. А все потому, что они просто не нашли свое призвание, предназначение. Как его найти и изменить свою жизнь к лучшему, знает психолог Александр Шахов. На своей странице в Instagram он назвал основные шаги, которые помогут понять, куда необходимо двигаться дальше.

Как найти свое предназначение

1. Осознайте свои таланты

Это первый и очень важный шаг к своему предназначению и возможности зарабатывать на любимом деле.

2. Найти и поверить в свою мечту

Важно отделить свою мечту от чужих. А потом разрешить себе поверить, что ваша мечта обязательно сбудется.

3. Определить свои способности

Это объективные характеристики вашего ума, тела и творческих возможностей. Они немного отличаются от талантов.

Как найти свое предназначение:
Как найти свое предназначение:
Фото: stocksnap.io

4. Сформировать свое предназначение

Предназначение = мечты + таланты + способности.

5. Избавиться от страха

Не бойтесь реализовывать свое предназначение: "А вдруг я не смогу? Вдруг я не способен?". Это внутреннее сопротивление, якорь, который держит ваш корабль на месте, даже если его паруса распахнуты. Необходимо набраться смелости, чтобы его обрубить.

6. Разработать план конкретных действий на полгода

Мозгу сложно в состоянии неопределенности — ему нужно знать, куда идти, и видеть достигнутые результаты.

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7. Научиться монетизировать свое предназначение

Важно понимать: предназначение — это не хобби. Это то, что приносит деньги. И оно должно давать материальную отдачу даже в начале пути, иначе стоит скорректировать свой курс.

8. Избавиться от страха зарабатывать

У многих есть негативные установки в духе: "деньги — это грязь, бизнес — мошенничество".

"Деньги — это инструмент. Как, например, нож, которым можно нарезать хлеб, а можно — убить человека. Но вы же не отказываетесь из-за этого пользоваться ножом, верно?" – привел пример Шахов.

9. Научиться распоряжаться тремя ресурсами: временем, энергией и вниманием

Без этого вам просто не хватит сил, чтобы реализовать намеченный план.

"Когда все эти действия приведут к первым результатам, вы поймете, что ваш план действительно работает. И тогда у вас появится энергия, чтобы двигаться дальше", – подытожил психолог.

Насколько опасно быть трудоголиком – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, как преодолеть страхи при устройстве на работу.

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Источник: Сегодня
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