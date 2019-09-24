Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как найти своего человека и построить гармоничные отношения: главный критерий

Как только в отношениях радость заменилась на страдание – они становятся токсичными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 06:54
Отношения должны быть легкими
Отношения должны быть легкими
Фото: Pexels

В отношениях должно быть легко. Легко должно быть с самого начала, с первого взгляда. Ранее мы уже сообщали про четыре условия счастливых отношений в паре. Когда вы находите своего человека, то обычно появляется ощущение, что вы старые знакомые и именно этот человек вам подходит больше, чем тот, которого надо обхаживать годами. Об этом главном критерии в отношениях написала в Instagram психолог Марина Вовченко.

Ольга Горбачева поделилась секретом сохранения страсти в отношениях – смотрите видео:

По ее словам, – это нужно воспринимать так: "Просто – значит хорошо! Сложно – значит плохо".

Это формула, поясняет Марина, и ничего не надо доказывать тем более в отношениях за свой счет. Не надо никого добиваться, ни зачем бегать и ни под кого подстраиваться.

"Сделав это единожды вы будете делать это повседневно. Если сразу не заладилось, значит это просто не ваш человек", – поясняет Вовченко.

По словам психолога, сложные отношения годятся только тем, кому скучно и нечем заняться. Остальным страдания портят нервы. Не стоит выносить сложные отношения на себе. Отношения в которых вы пляшете под чужую дудку унизительны.

"Рано или поздно терпение закончится. Не позволяйте себя втянуть в сложные отношения, это чужая игра, в которую вы не обязаны играть. Запомните важную вещь отношения должны приносить радость. Как только радость сменилась на гадость пресекайте это на корню", – говорит Марина.

Читайте также:
Привет из детства: что такое обида и чем она чревата для отношений

По ее словам, не стоит привыкать к слезам, разборкам, скандалам и тем более насилию. Оставьте выяснения, взаимные обвинения, упреки и оскорбления, потому что это ненормально.

"Как только в отношениях радость заменилась на страдание – они становятся токсичными. Начались разборки – уходите. Вас будут оскорблять и обвинять, не позволяйте подсадить себе чувство вины, просто сделайте шаг и уходите. В отношениях должно быть счастье, и все эти стандарты "ради детей", "потому что все так живут", "потому что никому я больше не нужна" можете как мусор выбросить на помойку", – поясняет психолог.

Она рекомендует не забывать, что у вас есть вы и это самое главное.

"Не разрешайте манипулировать собой и отравлять жизнь токсичными отношениями, иначе создается впечатление, что вам это нравится", – подытожила психолог.

Ранее мы выясняли, как вернуть любовь и внимание мужчины: нужен всего один прием.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Как совмещать карьеру и материнство: три простых правила Прекратите это делать: пять популярных способов убить мечту Как избежать детских истерик: ТОП-7 эффективных методов Как побороть осеннюю хандру: пять эффективных способов
отношения любовь психология
Реклама

Новости партнеров

55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
55-летняя Оксана Байрак впервые стала мамой? Первое фото малыша
Стало известно, какой важный закон нарушила Анастасия Заворотнюк
Стало известно, какой важный закон нарушила Анастасия Заворотнюк
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно

Популярные статьи

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

Вчера, 15:14Шоу-бизнес

Меган Маркл со со своей семьей прибыла в Африку: первые фото герцогов

Вчера, 14:41Шоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

Вчера, 13:05Fun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

Вчера, 12:52Шоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

Вчера, 12:25Travel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Вчера, 10:17Fun

Раскрыта тайна невесты с "огромными ягодицами": фото

22 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 22-28 сентября для всех знаков зодиака

22 сентябряШоу-бизнес

"Она ни с кем не общается": у больной Заворотнюк забрали телефон и телевизор

21 сентябряСтиль

Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в наряде за 11 тысяч долларов

21 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла повторную операцию

21 сентябряШоу-бизнес

Правда или ложь: что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк

21 сентябряШоу-бизнес

Муж Заворотнюк прокомментировал болезнь актрисы – СМИ

21 сентябряEvents

Рождество Пресвятой Богородицы: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

21 сентябряFun

21 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Учёные выяснили, какая группа крови тормозит рак
Учёные выяснили, какая группа крови тормозит рак
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Регина Тодоренко призналась, кто стал крестной для ее сына
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
Кейт Миддлтон беременна четвертым ребенком?
На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Заправка для борща из свеклы на зиму: палочка-выручалочка
Заправка для борща из свеклы на зиму: палочка-выручалочка