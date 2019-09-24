Как найти своего человека и построить гармоничные отношения: главный критерий

Как только в отношениях радость заменилась на страдание – они становятся токсичными

Отношения должны быть легкими Фото: Pexels

В отношениях должно быть легко. Легко должно быть с самого начала, с первого взгляда. Ранее мы уже сообщали про четыре условия счастливых отношений в паре. Когда вы находите своего человека, то обычно появляется ощущение, что вы старые знакомые и именно этот человек вам подходит больше, чем тот, которого надо обхаживать годами. Об этом главном критерии в отношениях написала в Instagram психолог Марина Вовченко.

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По ее словам, – это нужно воспринимать так: "Просто – значит хорошо! Сложно – значит плохо".

Это формула, поясняет Марина, и ничего не надо доказывать тем более в отношениях за свой счет. Не надо никого добиваться, ни зачем бегать и ни под кого подстраиваться.

"Сделав это единожды вы будете делать это повседневно. Если сразу не заладилось, значит это просто не ваш человек", – поясняет Вовченко.

По словам психолога, сложные отношения годятся только тем, кому скучно и нечем заняться. Остальным страдания портят нервы. Не стоит выносить сложные отношения на себе. Отношения в которых вы пляшете под чужую дудку унизительны.

"Рано или поздно терпение закончится. Не позволяйте себя втянуть в сложные отношения, это чужая игра, в которую вы не обязаны играть. Запомните важную вещь отношения должны приносить радость. Как только радость сменилась на гадость пресекайте это на корню", – говорит Марина.

По ее словам, не стоит привыкать к слезам, разборкам, скандалам и тем более насилию. Оставьте выяснения, взаимные обвинения, упреки и оскорбления, потому что это ненормально.

"Как только в отношениях радость заменилась на страдание – они становятся токсичными. Начались разборки – уходите. Вас будут оскорблять и обвинять, не позволяйте подсадить себе чувство вины, просто сделайте шаг и уходите. В отношениях должно быть счастье, и все эти стандарты "ради детей", "потому что все так живут", "потому что никому я больше не нужна" можете как мусор выбросить на помойку", – поясняет психолог.

Она рекомендует не забывать, что у вас есть вы и это самое главное.

"Не разрешайте манипулировать собой и отравлять жизнь токсичными отношениями, иначе создается впечатление, что вам это нравится", – подытожила психолог.

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