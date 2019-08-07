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Как найти время для запланированных на лето дел

Как же успеть все к осени, рассказывают специалисты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10

Две трети украинцев отдыхают летом дома, а каждый третий мечтает о путешествии за границу - свидетельствуют данные социологов. Правда, времени и денег хоть на какой-то отдых едва хватает половине наших граждан. Узнайте больше, как найти время и сэкономить его для запланированных на лето дел.

Доучить немецкий, заняться сальсой, прочитать с десяток книг и найти новую работу — таковы планы рядовых украинцев на лето. Однако оно кончается через несколько недель, а воплотить удалось лишь один пункт. Как же успеть все к осени?

Как успеть все к осени
Как успеть все к осени
Фото: pexels.com

Чтобы время не проходило впустую, а планы становились реальностью, специалисты советуют попробовать проверенную методику. Например, взять и просто выписать все то, что вы хотите сделать. Второе — нужно посмотреть, когда бы вы хотели это сделать, проставить сроки реализации. А потом посмотреть, сколько у вас времени есть реально.

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Главное — успеть самое важное для себя, поэтому вы определяете из всего перечня, на чем бы вы хотели сделать акцент.

Психологи прежде всего советуют выяснить, что мешает воплотить планы, адекватно ли они сформулированы, возможно ли чем-то пожертвовать, чтобы освободить для них место.

А вот кто помогает успешно планировать — это люди, которые рядом и верят в вас.

Напомним, что ранее мы писали о том, как побороть волнение перед большой аудиторией

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Источник: Сегодня
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