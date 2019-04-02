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Как назвать девочку в апреле 2019 года: счастливые женские имена

Узнайте, как можно красиво назвать девочку, родившуюся в апреле 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:41
Как назвать девочку
Как назвать девочку
Фото: Pixabay

Как назвать девочку в апреле 2019 года? Это один из главных вопросов для молодых родителей. Если в вашей семье ожидается скорое пополнение, то вскоре поиск подходящего, красивого, счастливого имени для девочки станет одной из первоочередных задач для всех родственников.

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Как назвать девочку: основные правила выбора имени

К вопросу выбора имени для ребенка следует подойти очень серьезно и ответственно, ведь имя имеет большое влияние на судьбу человека. Оно, как оберег, дается человеку на всю жизнь, становится его визиткой, определяет характер, а также украшает. Поэтому для родителей так важно пересмотреть все возможные имена девочек 2019 года в апреле и выбрать самое лучшее, красивое, благозвучное, милое, а главное – счастливое.

Здесь не стоит полагаться на случай, вытаскивая нарезанные бумажки с именами из шляпы или тыкая наугад в книгу с именами. Лучше избегать имен видных политиков или исторических личностей, ведь история, как известно, может быть очень переменчива. Также не рекомендуется называть девочек в честь умерших родственников, чтобы не унаследовать их судьбу.

Как назвать девочку в апреле 2019, исходя из сезона

По наблюдениям астрологов, девочки, родившиеся весной, имеют более ранимый и застенчивый характер по сравнению с зимними детками. Но зато они по-весеннему нежны, чувственны, деликатны и романтичны на фоне остальных людей.

Увы, им часто не хватает твердости характера и уверенности в себе, но этот недостаток можно компенсировать, если дать весенней дочке более твердое, решительное, сильное и яркое имя.

Как назвать девочку в апреле 2019 по святцам

Современные родители часто стремятся соблюдать старые славянские традиции и выбирают имена, исходя из святцев – церковного календаря, в котором отмечены дни памяти святых. Издавна в народе называли дочку или сына в соответствии с датой чествования какого-то святого. Считалось, что, таким образом, у ребенка появляется ангел-хранитель, который обеспечит свою защиту и покровительство на всю жизнь.

Посмотрите церковные святцы. В них вы сможете отыскать самое подходящее и счастливое имя для своей девочки, рожденной в апреле 2019. Итак, лучшими считаются имена: Дарья, Алла, Александра, Матрена, Клавдия, Лариса, Прасковья, Лидия, Светлана, Анна, Мария, Акулина, Анастасия, Василиса, Галина, Ника, Ирина.

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