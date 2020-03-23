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Как назвать девочку в апреле 2020 года: лучшие женские имена

Узнайте, как можно назвать девочку, родившуюся в апреле 2020 года

Ольга Козачок
Сегодня, 11:20

Как назвать девочку в апреле 2020 года? Ждете в своей семье скорое пополнение? Значит, готовьтесь к тому, что вопрос выбора имени быстро оттеснит все другие проблемы и хлопоты. Причем, к поиску подходящего, красивого и счастливого имени для девочки подключатся все родственники – можете даже не сомневаться.

Как назвать девочку в апреле
Как назвать девочку в апреле
Фото: Pexels

Как назвать девочку: главные правила выбора имени

К вопросу выбора имени для ребенка следует подойти очень серьезно и ответственно, ведь имя оказывает большое влияние на дальнейшую судьбу человека. Оно, как оберег, дается на всю жизнь, становится визиткой, определяет характер, а еще украшает. Поэтому для родителей так важно перебрать все возможные варианты имен девочек 2020 года в апреле и остановиться на самом лучшем, красивом, благозвучном, а главное – счастливом.

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Астрологи не рекомендуют родителям полагаться на случай, вытаскивая нарезанные бумажки с заготовленными именами из шляпы. Лучше избегать имен видных политиков или исторических личностей, ведь история, как известно, переменчива. Также категорически не рекомендуется называть девочек в честь умерших родственников, чтобы не унаследовать чью-то несчастливую судьбу.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Как назвать девочку в апреле 2020, исходя из сезона

По наблюдениям астрологов, девочки, появившиеся на свет весной, имеют более ранимый и застенчивый характер по сравнению с зимними девчушками. Но зато они нежны, чувственны, деликатны и романтичны на фоне остальных людей, как сама весна.

Увы, им часто не хватает твердости характера и уверенности в себе, но этот недостаток можно компенсировать, если дать весенней дочке более твердое, сильное и яркое имя.

Как назвать девочку в апреле 2020 по святцам

Современные родители часто стремятся соблюдать старые славянские традиции и выбирают имена, исходя из святцев – церковного календаря, в котором отмечены дни памяти святых. Издавна в народе называли дочку или сына в соответствии с датой чествования какого-то святого. Считалось, что, таким образом, у ребенка появляется ангел-хранитель, который обеспечит свою защиту и покровительство на всю жизнь.

Если посмотреть в церковные святцы, то самые подходящие имена для девочки, появившейся на свет в апреле будут: Дарья, Алла, Александра, Матрена, Клавдия, Лариса, Прасковья, Лидия, Светлана, Анна, Мария, Акулина, Анастасия, Василиса, Галина, Ника, Ирина.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.

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