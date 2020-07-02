Как назвать девочку в июле 2020 года: выбирайте подходящее имя

Узнайте, как лучше всего назвать девочку, родившуюся в июле 2020 года

Как назвать девочку в июле? Если вы ждете появления в своей семье ребенка и уже знаете, что это будет девочка, такой вопрос быстро займет главное место в списке ваших первоочередных дел. Самые подходящие варианты женских имен для июльских девочек читайте в нашей статье.

Как назвать девочку Фото: pexels

Как назвать девочку: главные правила выбора имени

К вопросу выбора имени для ребенка следует подойти очень серьезно и ответственно, ведь оно оказывает большое влияние на дальнейшую судьбу человека. Имя, как оберег, дается на всю жизнь, становится визиткой, определяет характер, а еще украшает. Поэтому для родителей так важно из всех возможных вариантов имен девочек в июле 2020 года остановиться на самом лучшем, красивом, а главное – удачливом и счастливом.

Не стоит полагаться на случай, вытаскивая нарезанные бумажки с заготовленными именами из шляпы. Также астрологи рекомендуют родителям избегать имен видных политиков или исторических личностей, ведь история, как известно, переменчива. А еще не стоит называть детей в честь умерших родственников, чтобы не унаследовать чью-то несчастливую судьбу.

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Как назвать девочку в июле-2020, исходя из сезона

По наблюдениям астрологов, девочки, появившиеся на свет летом, имеют очень непоседливый и часто взрывной характер. Их эмоциональность бьет через край, и чтобы ее уравновесить, таким малышкам астрологи советуют давать простые и лаконичные имена.

Как назвать девочку в июле-2020 по святцам

Часто родители в наше время стремятся соблюдать древние славянские традиции и выбирают имена из святцев – церковного календаря, в котором отмечены дни памяти святых. Издавна в народе называли дочку или сына в соответствии с датой памяти какого-то святого. Считалось, что таким образом у ребенка появляется ангел-хранитель, который обеспечит свою защиту и покровительство на всю жизнь.

Согласно церковным святцам, июльским девочкам наиболее подходят имена: Анна, Ангелина, Алевтина, Агриппина, Валентина, Евдокия, Евфросиния, Елена, Инна, Марина, Маргарита, Марфа, Ольга, Римма, Ульяна, Юлия.

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