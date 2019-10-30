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Как назвать девочку в ноябре 2019 года: подходящие женские имена

Узнайте, как можно назвать девочку, родившуюся в ноябре 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Как назвать девочку
Как назвать девочку
Фото: Depositphotos

Как назвать девочку в ноябре 2019 года? Ждете в конце осени пополнения и уже задумываетесь об имени для долгожданной дочки? Имейте в виду, что вскоре поиск подходящего, красивого, счастливого имени для девочки станет одной из первоочередных задач для молодых родителей.

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Как назвать девочку: главные правила выбора имени

К вопросу выбора имени для ребенка следует подойти очень серьезно и ответственно, ведь имя оказывает большое влияние на дальнейшую судьбу человека. Оно, как оберег, дается на всю жизнь, становится визиткой, определяет характер, а еще украшает. Поэтому для родителей так важно перебрать все возможные варианты имен девочек 2019 года в ноябре и остановиться на самом лучшем, красивом, благозвучном, а главное – счастливом.

Астрологи не рекомендуют родителям полагаться на случай, вытаскивая нарезанные бумажки с заготовленными именами из шляпы. Лучше избегать имен видных политиков или исторических личностей, ведь история, как известно, переменчива. Также категорически не рекомендуется называть девочек в честь умерших родственников, чтобы не унаследовать чью-то несчастливую судьбу.

Как назвать девочку в ноябре 2019, исходя из сезона

По народным наблюдениям, девочки, родившиеся осенью, становятся практичными, рассудительными и мудрыми девушками. А потому им больше всего подойдут универсальные, спокойные и мелодичные имена.

Как назвать девочку в ноябре 2019 по святцам

Современные родители часто стремятся соблюдать старые славянские традиции и выбирают имена, исходя из святцев – церковного календаря, в котором отмечены дни памяти святых. Издавна в народе называли дочку или сына в соответствии с датой чествования какого-то святого. Считалось, что, таким образом, у ребенка появляется ангел-хранитель, который обеспечит свою защиту и покровительство на всю жизнь.

Пролистайте церковные святцы. В них вы найдете самое лучшее и подходящее имя, которое обязательно принесет счастье вашей малышке, рожденной в ноябре 2019. Наиболее подходящими в этом месяце считаются имена: Клеопатра, Анна, Елизавета, Прасковья, Анастасия, Мария, Анна, Ульяна, Александра, Евфросиния, Матрена, Клавдия, Степанида.

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