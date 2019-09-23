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Как назвать девочку в октябре 2019 года: красивые женские имена

Узнайте, как можно назвать девочку, родившуюся в октябре 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Как назвать девочку осенью
Как назвать девочку осенью
Фото: Pixabay

Как назвать девочку в октябре 2019 года? Ждете в середине осени скорого пополнения и уже задумываетесь об имени для долгожданной дочки? Имейте в виду, что этот вопрос вскоре оттеснит на второй план все другие хлопоты, а к процессу выбора имени для девочки присоединятся все члены семьи от мала до велика.

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Как назвать девочку: главные правила выбора имени

К вопросу о том, как назвать ребенка, следует подойти очень серьезно и ответственно, ведь имя оказывает большое влияние на дальнейшую судьбу человека. Оно, как оберег, дается на всю жизнь, становится визиткой, определяет характер, а еще украшает. Поэтому для родителей так важно перебрать все возможные варианты имен девочек 2019 года в октябре и остановиться на самом лучшем, красивом, благозвучном, а главное – счастливом.

Астрологи не рекомендуют родителям полагаться на случай, вытаскивая нарезанные бумажки с заготовленными именами из шляпы. Лучше избегать имен видных политиков или исторических личностей, ведь история, как известно, переменчива. Также категорически не рекомендуется называть девочек в честь умерших родственников, чтобы не унаследовать чью-то несчастливую судьбу.

Как назвать девочку в октябре 2019, исходя из сезона

По народным наблюдениям, девочки, родившиеся осенью, становятся практичными, рассудительными и мудрыми девушками. А потому им больше всего подойдут универсальные, спокойные и мелодичные имена.

Как назвать девочку в октябре 2019 по святцам

Современные родители часто стремятся соблюдать старые славянские традиции и выбирают имена, исходя из святцев – церковного календаря, в котором отмечены дни памяти святых. Издавна в народе называли дочку или сына в соответствии с датой чествования какого-то святого. Считалось, что, таким образом, у ребенка появляется ангел-хранитель, который обеспечит свою защиту и покровительство на всю жизнь.

Посмотрите церковные святцы. В них вы сможете отыскать самое лучшее и подходящее имя, которое обязательно принесет счастье вашей малышке, рожденной в октябре 2019. Лучшими в этом месяце считаются имена: София, Ариадна, Ирина, Поликсения, Ираида, Евфросиния, Анна, Устиния, Вероника, Пелагея, Виринея, Таисия, Зинаида, Прасковья.

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