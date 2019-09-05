Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как назвать девочку в сентябре 2019 года: красивые женские имена

Узнайте, как можно назвать девочку, родившуюся в сентябре 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:58
Как назвать девочку
Как назвать девочку
Фото: Pexels

Как назвать девочку в сентябре 2019 года? Ждете в первом месяце осени скорого пополнения и уже задумываетесь об имени для долгожданной дочки? Имейте в виду, что этот вопрос вскоре оттеснит на второй план все другие задачи и хлопоты, а к процессу выбора имени для девочки присоединятся все члены семьи от мала до велика.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Читайте также:
Как назвать мальчика в сентябре 2019 года: лучшие мужские имена

Как назвать девочку: главные правила выбора имени

К вопросу о том, как назвать ребенка, следует подойти очень серьезно и ответственно, ведь имя оказывает большое влияние на дальнейшую судьбу человека. Оно, как оберег, дается на всю жизнь, становится визиткой, определяет характер, а еще украшает. Поэтому для родителей так важно перебрать все возможные варианты имен девочек 2019 года в сентябре и остановиться на самом лучшем, красивом, благозвучном, а главное – счастливом.

Астрологи не рекомендуют родителям полагаться на случай, вытаскивая нарезанные бумажки с заготовленными именами из шляпы. Лучше избегать имен видных политиков или исторических личностей, ведь история, как известно, переменчива. Также категорически не рекомендуется называть девочек в честь умерших родственников, чтобы не унаследовать чью-то несчастливую судьбу.

Как назвать девочку в сентябре 2019, исходя из сезона

По народным наблюдениям, девочки, родившиеся осенью, становятся практичными, рассудительными и мудрыми девушками. А потому им больше всего подойдут универсальные, спокойные и мелодичные имена.

Как назвать девочку в сентябре 2019 по святцам

Современные родители часто стремятся соблюдать старые славянские традиции и выбирают имена, исходя из святцев – церковного календаря, в котором отмечены дни памяти святых. Издавна в народе называли дочку или сына в соответствии с датой чествования какого-то святого. Считалось, что, таким образом, у ребенка появляется ангел-хранитель, который обеспечит свою защиту и покровительство на всю жизнь.

Посмотрите церковные святцы. В них вы сможете отыскать самое подходящее и счастливое имя для своей девочки, рожденной в сентябре 2019. Лучшими в этом месяце считаются имена: Мария, Христина, Олимпиада, Анна, Прасковья, Анфиса, Серафима, Евдокия, Нонна, Мария, Ульяна.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как назвать мальчика в сентябре 2019 года: лучшие мужские имена Эммануил Виторган стал отцом: сколько актер заплатил за ребенка от суррогатной матери Здравствуй, школа! Как помочь ребенку справиться со стрессом Одесская пятерня: Самые известные малыши города уже проявляют характер и ходят в детский сад
дети ребенок именины девочка имя ребенка
Реклама

Новости партнеров

Украинская теннисистка Ангелина Димова
Украинская теннисистка Ангелина Димова
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Запрещенные вещи при жарке рыбы
Запрещенные вещи при жарке рыбы

Популярные статьи

Сегодня, 10:15Техно

Facebook "слила" в сеть данные 400 миллионов пользователей

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Не выдержала! Экс-жена обнародовала фото обнаженного Виктора Павлика

Сегодня, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 5 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Вчера, 10:02Fun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

Вчера, 09:31Техно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

Вчера, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Вчера, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

3 сентябряFun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Велосипедистка дня: бразильская красотка
Никита Михалков появился на крымском фестивале на костылях
Никита Михалков появился на крымском фестивале на костылях
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Что лечит черешня в организме человека: наглядная таблица
Выращивание клубники для занятых: на агроволокне
Выращивание клубники для занятых: на агроволокне
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Несколько хитростей, чтобы дома было меньше пыли
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Как правильно использовать декор: 3 варианта
Как правильно использовать декор: 3 варианта