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Как назвать мальчика в мае 2020 года: лучшие имена

Узнайте, как лучше всего назвать мальчика, родившегося в мае 2020 года

Ольга Козачок
Сегодня, 16:50

Когда на свет появляется ребенок, среди всех прочих забот и проблем у родителей на первый план выходит вопрос – как его назвать? Ведь малышу хочется дать не просто имя, а самое-самое-самое лучшее, красивое, а главное – счастливое имя. Как назвать мальчика в мае 2020 года – узнайте в нашей статье.

Как назвать мальчика
Как назвать мальчика
Фото: Pexels

Общие рекомендации по выбору имени для мальчика в мае 2020

Подбирая имя для своего ребенка, помните, что оно имеет большое значение в судьбе человека. При этом важно учитывать не только свои личные предпочтения, но также руководствоваться здравым смыслом. Подумайте, как будет сочетаться имя ребенка с его фамилией и отчеством. Ваш ребенок не всегда будет маленьким, когда-то ему придется строить взрослую жизнь со своим именем. Кроме того, называя сына, не забывайте, что ваш мальчик в будущем даст отчество своим собственным детям. Насколько красиво оно будет звучать?

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Называя сына, также обратите внимание на значение самого имени, ведь оно во многом способно повлиять на характер ребенка, его темперамент и судьбу в целом. Кроме того, категорически не рекомендуется называть детей в честь умерших родственников.

Смотрите видео о звездных астрологах:

Как назвать мальчика в мае: особенности весенних имен

Считается, что мальчики, которые рождены весной, обладают более ранимым и нежным характером по сравнению с зимними детками. По наблюдению астрологов, им иногда не хватает твердости и уверенности в себе, что желательно компенсировать выбранным именем – оно должно быть твердым, сильным и ярким.

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Как назвать мальчика в мае 2020 по святцам

Родители часто выбирают имя ребенку по церковному календарю – святцам. Сына можно назвать в честь имени того святого, чьи именины приходятся на день рождения ребенка или на ближайшую к нему дату. Считается, что, так ребенок получает защиту и покровительство своего ангела-хранителя.

Наиболее подходящие имена для мальчиков, родившихся в мае: Виктор, Иван, Кузьма, Юрий, Трифон, Никифор, Александр, Федор, Гавриил, Всеволод, Климент, Анатолий, Егор, Алексей, Савва, Василий, Марк, Степан, Семен, Иосиф, Виталий, Максим, Кирилл, Никита, Макар, Яков, Борис, Давид, Глеб, Роман, Петр, Тимофей, Арсений, Николай, Мефодий, Денис, Герман, Александр, Ефим, Дмитрий, Ефрем, Пахом, Богдан.

Ранее мы публиковали красивые поздравления с днем ангела в прозе и стихах.

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