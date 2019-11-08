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Как не провалить первое свидание: три самые распространенные ошибки

Это эмоциональный период, когда все же необходимо контролировать свои эмоции

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Які найпоширеніші помилки на першому побаченні
Які найпоширеніші помилки на першому побаченні
Фото: Pexels

Первое свидание несет в себе какую-то магию. Это прекрасный момент, чтобы получше узнать друг друга и понять для себя, есть ли будущее у ваших отношений. Это эмоциональный период, поэтому иногда можно поддаться своим эмоциям так, что просто взять и завалить все свидание. Поэтому возьмите себя в руки и просто не совершайте самых популярных ошибок, тогда все пройдет удачно.

Формула успеха первого свидания – смотрите видео:

Вашему вниманию три самые распространенные ошибки, которые способны провалить первое свидание.

1. Вы слишком много говорите о себе

На первом свидании вам обоим интересно узнать что-то друг о друге. Поэтому самый удачный формат общения – диалог. Иначе, если вы начнете говорить только о себе, то вашему визави просто наскучит все. Поэтому, затевая историю о себе, помните, что вашему избраннику было бы тоже интересно рассказать вам свою историю. К тому же, не забывайте, людям приятно, когда их слушают.

2. Не выпускаете телефон из рук

В эру технологий, соцсетей и мессенджеров не все могут собой совладать, чтобы не заглянуть в телефон каждый 15 минут. Если это свидание для вас важно, тогда постарайтесь максимально уделить время своему избраннику, а не телефону.

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Свидание зачастую происходят вечером, поэтому постарайтесь до этого времени решить все свои рабочие вопросы, друзьям и родственникам можете сказать, что будете заняты и попросить, чтобы вас не беспокоили. Или попросту возьмите и отключите телефон – это даст вам возможность более качественно уделить время избраннику и отвлечься от насущных вопросов.

3. Превращать свидание в допрос

Свидание, особенно первое – это отличный способ максимально больше узнать о вашем избраннике. Как мы уже говорили в первом пункте, на первом свидании формат общения диалог – самый удачный, чего не скажешь о допросе. Если у вас накопилось много вопросов, постарайтесь их хотя бы разбавить какими-то историями. Иначе в лучшем случае, вы поставите своего избранника в неловкое положение, а в худшем – вы ему быстро наскучите и первое свидание легко может стать последним.

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