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Как не спать всю ночь: 15 полезных советов

Избегайте мягких диванов и кроватей, чтобы не уснуть

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Как не спать всю ночь
Как не спать всю ночь
Фото: pexels.com

Время от времени всем нам нужно не спать ночью: студенты пытаются выучить все перед сессией, а офисные работники — доделать проект. А иногда просто не хватает времени днем или горят дедлайн и поэтому мы думаем, что ночь — лучшее время для работы.

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Но наш организм устроен так, чтобы ночью отдыхать и восполнять потраченные силы. На помощь в поиске ответов на вопрос "Как проработать всю ночь и не спать", придут наши полезные советы.

Как не спать всю ночь 

1. Избегайте ритуалов, которые напоминают о сне. Если вы почистите зубы, умоетесь, примете душ или ванну и переоденетесь в пижаму, то ваш организм точно подумает, что нужно спать и на рабочий ритм не настроится. Поэтому обманите себя и не готовьтесь ко сну.

2. Не ёжьте много на ночь. После вкусного ужина так хочется лечь и уснуть, но не такого эффекта мы добиваемся. Нам нужен легкий голод, который не даст уснуть.

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3. Кушайте высокоэнергетическую пищу. К такой относятся продукты из цельных зерен, мясо тунца, грибы, орехи, яйца, курятина и говядина. А вот нездоровая пища даст лишь кратковременный всплеск энергии.

4. Избегайте мягких диванов и кроватей. Не думайте, что фраза "Я прилягу на 5 минут" когда-нибудь была правдой. Если вы сильно захотите спать, то уснёте, особенно если устроится на мягком диване или кровати.

5. Обзаведитесь ярким светом ламп. В темноте наш организм вырабатывает гормон сна под названием мелатонин. Исследования показали, что яркий свет подавляет выделение этого гормона, и нам меньше хочется спать.

Как работать всю ночь
Как работать всю ночь
Фото: pexels.com

6. Пейте кофе. Кофеин действительно подавляет сон. Можно также приобрести отпускаемые без рецепта кофеиновые таблетки с дозировкой.

7. Пейте чай. Добавьте в него немного сахара, это поможет вам не заснуть, ведь с сахаром в организм поступит глюкоза для вашего мозга.

8. Умойтесь холодной водой. Ополосните лицо и запястья. Холодная вода — своеобразный стресс для организма. Еще один способ взбодриться заключается в том, чтобы принять холодный или контрастный душ.

9. Пейте много воды. Слушайте сигналы организма, если будете много работать ночью, пейте много воды. Да и уснуть с переполненным мочевым пузырём не получится.

10. Откройте окна. Впустите свежий и холодный воздух, включите кондиционер или вентилятор. Холод держит мозг в напряжении и заставляет организм активизироваться для поддержания постоянной температуры, необходимой для правильной работы органов.

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11. Сделайте зарядку. Отожмитесь пару раз, попрыгайте на месте, сделайте пару приседаний. Физические упражнения помогут разогнать кровь и улучшить приток кислорода к клеткам и мозгу.

12. Отправляйтесь на прогулку. Она должна быть короткой и безопасной (вы ведь ночью гуляете), но 15 минут ходьбы прибавят новых сил на целых два часа работы.

13. Зажгите аромалампу. Доказано, что эфирное масло розмарина помогает нашему мозгу работать лучше. Среди проверенных запахов для стимуляции нервной системы — эвкалипт и мята.

14. Вздремните раньше. Несколько минут сна окажут благотворное влияние и помогут вам продержаться до утра. Можно просто прикрыть глаза и немного отдохнуть. Самое главное при этом — не впасть в глубокий сон, иначе вы точно проспите до самого утра. Можно также немного дольше поспать перед предстоящей ночью. В этом случае ваш организм "запасет" сон впрок, и следующей ночью вам легче будет продержаться без сна до утра.

15. Посмотрите фильмы. Посмотрите боевик, чтобы повысить уровень адреналина или фильм ужасов — это поможет вам отогнать сон.

Напомним, что ранее мы писали о том, что делать, если постоянно хочется спать

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