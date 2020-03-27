Как объяснить ребенку, что карантин и самоизоляция – это серьезно: совет психолога

Юлия Чемер назвала два важных нюанса, которые нужно учитывать

Впервые за несколько поколений все человечество столкнулось с проблемой, которая не пугает, когда далеко и вызывает панический страх, когда совсем близко. Социальный разум интересен и опасен одновременно тем, что не каждый взрослый человек способен справиться с паникой, которая царит в воздухе. Ты понимаешь, как это работает, но при виде толпы со сверхозадаченностью, просто не можешь жить как раньше.

Самоизоляция – это и страшно, и хорошо, но как объяснить ребенку, что карантин и самоизоляция – это серьезно. Об этом Сегодня.Lifestyle рассказала психолог Юлия Чемер.

Давайте подробнее рассмотрим для себя, взрослых, почему все эти меры предосторожности сейчас очень важны, чтоб четко понимать, как это донести подрастающему поколению – нашим детям.

Страх – это отличная защитная реакция, которая позволяет нам жить в безопасности и не наделать глупостей. Паника – это тоже страх перед предполагаемой или реальной угрозой. Это все состояния человеческой психики, которые приводят к необдуманным поступкам, если не научиться их контролировать. Контролировать – значит определять, осознавать и справляться с нестандартным состоянием.

Как же правильно донести детям о ситуации, если сам не можешь с ней справиться? Можно наговорить лишнего. А помимо слов, дети еще прекрасно считывают ваши эмоции и тревожные состояния.

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Вот тут нам пригодится не страшная, а хорошая сторона самоизоляции. Оставшись дома, без возможности гулять где-угодно и сколько-угодно, с определенными ограничениями в передвижении по городу, мы попадаем в мир социального одиночества. Так бы я назвала эту ситуацию.

На вас не действуют чужие взгляды и слова, вы не чувствуете оценку окружения. Погружение в собственный быт, который тоже требует организации. Соберите семейный совет, на котором обсудите ваши совместные дальнейшие действия. И не забывайте включить в беседу детей.

Можно начать так : по всему земному шару распространился вирус. Вирус – это такая форма жизни, которая переносит разные инфекции на живые организмы, как люди или животные. Поскольку люди очень хотят уберечь себя от него, нам нужно побыть дома некоторое время. Таким образом, мы будем работать, как настоящая команда по спасению. Чем больше людей останется дома – тем меньше шансов у вируса заразить кого-либо.

Есть два нюанса, которые нужно учитывать

Ребенок увидит гуляющих людей на улице через окно

Следует сразу оговорить, что никто никого не ограничивает от передвижений. Но сейчас люди выходят в магазин или на работу только в крайних случаях. Чтоб купить еду или поработать, чтоб мы оставались дома в безопасности, чтоб водичка текла из крана и горел свет.

Расскажите, зачем люди ходят в масках и надевают перчатки. Проведите мастер-класс по правильному мытью рук и покажите картинки, как выглядит сам вирус в увеличенном состоянии. Поверьте, детям это будет очень интересно узнать. Они ведь не имеют опыта прочтения шокирующей литературы и ужасных новостей из сети Интернет.

Дети очень подвижны и требуют внимания

На том же семейном совете составьте список дел, которые нужно делать во время карантина и приятных занятий для всей семьи.

Включите в общие обязанности и ответственность ребенка: следить, чтоб все мыли руки перед едой, после туалета и после прихода с магазина. Также ребенок может протирать полочки от пыли или следить за тем, чтоб все пили воду. Обязанности вы уже выбираете согласно возраста ребенка.

Мытье рук с мылом – самая важная профилактика вирусов Фото: freepik.com

Только передав простыми словами, что все люди сейчас должны помочь друг другу таким образом – сидя дома, вы сможете сами привести свои мысли в порядок и не создать психологической травмы своим детям.

Период действительно приведет за собой трудности, но только лишь человеческая осознанность может привести всех к дальнейшему благополучию.

"Не устану повторять, что дети – это будущие взрослые. И как бы не было сложно в определенные времена, мы обязаны все вместе проживать эти ситуации и работать, как единый слаженный организм. Наша сила в единстве. Все будет хорошо", – заверила психолог.

Минздрав призывает : при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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