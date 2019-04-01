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Как определить цели, чтобы изменить свою жизнь: ответ профессора из Гарварда

Бен Тигелаар дал несколько очень важных советов

Владимир Грисюк
Сегодня, 12:37
Бен Тигелаар
Бен Тигелаар
Фото: twitter.com/bentiggelaar_bt

23 марта в Киев приезжал бизнес-лектор из Гарварда Бен Тигелаар. Помимо прочего, он рассказывал о том, как определить цели, чтобы изменить свою жизнь.

"Есть три простых шага, которые помогают прописать план и двигаться согласно нему, когда вам нужны перемены, − рассказывает Бен Тигелаар. — Это три ступеньки: сверху — цель, в середине — поведение, внизу — поддержка. Тигелаар говорит: "Изменение — это процесс, нельзя внедрить что-то за раз. Это нужно делать постепенно и отслеживать результаты каждого маленького изменения". Лектор делает акцент на том, что большое изменение важно делить на маленькие части. Потому что самая большая ошибка управленцев в том, что они ставят много целей и не прописывают планы.

Как определить цели по методу "Лестница"

Для того, чтобы сформулировать цели, Тигелаар предлагает следующее:

  • Цель должна быть обучающей, а не производительной.
  • Вы должны понять четкое "зачем" достигать цели.
  • Если у вас больше одной цели, проверьте, не противоречат ли они друг другу.
  • Если цели не противоречивы, разместите их в порядке приоритетности.

Профессор делает акцент на первом пункте и подкрепляет его результатами исследования. Ученые взяли две группы людей, дали каждой одинаковую задачу, но по-разному сформулировали их цель. Первым сказали, что они должны показать высокий результат. Вторым — что цель задания в том, чтобы участники научились решать задачу.

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По завершению эксперимента вторая группа, для которой целью было обучение, показала лучший результат, чем первая. Ученые говорят, это связано с постановкой задачи. Люди из первой группы боялись ошибаться, в то время как вторые относились к ошибкам как к опыту.

Тигелаар комментирует: "Если вы будете воспринимать изменения как обучение, то покажите лучший результат, чем если перемены будут связаны с конечной целью".

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Источник: Сегодня
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