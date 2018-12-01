Как определить подходящую вам профессию: тест на определение эннеатипа

Индивидуалисты идут в массажисты, скептики — в госслужбу

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Эннеаграмма личности — один из современных способов найти и понять себя, чтобы увереннее строить свою жизнь. Она базируется на психологической модели, объединяет нас в девять типов личности — эннеатипов. Каждым на подсознании движут свои глубинные мотивы, ему присущи свои мыслительные стратегии, эмоциональные реакции и жизненные установки, и эти особенности заложены в основу классификации. Если определить свой эннеатип, можно многое о себе понять, а дальше действовать, исходя из этих знаний. Особенно они пригодятся выпускникам школ, которые решают, на кого идти учиться.

Кстати, есть мнение, что если сделать правильные выводы и повторить тест через годик, результат может быть уже иным. Типология личности динамична, а результат теста "фотографирует" человека здесь и сейчас. Но со временем меняются мысли, убеждения, поведение — и глядишь, ответы на вопросы уже не те. Правда, перемены происходят только в рамках своего типа.

Именно эту модель выбирают специалисты в областях HR, рекрутинга, собственники бизнеса, руководители, тим-лидеры, работая с командой в разных департаментах. Она помогает найти ответы на такие вопросы: как мотивировать разных сотрудников, работать с конфликтами в коллективе, ставить и делегировать задачи разным людям.

"Эннеаграмма показывает путь развития личности, где происходят изменения. И человек способен открывать себя по-новому, добавляя в свою жизнь новые стратегии поведения и качества", — говорит наш эксперт Анастасия Паньковецкая, автор и ведущая тренинга "Эннеаграмма — уникальная типология личности", тренер Консалтинговой группы Аллы Заднепровской "Живое Дело".

Наш эксперт:

Анастасия Паньковецкая, специалист по эннеаграмме

Проходим тест: тщательно считайте свои "да"

Углубитесь в себя и постарайтесь ответить честно на вопросы. Все ответы разделите по трем колонкам: Да // И да, и нет // Нет.

Я нуждаюсь в пространстве, в поддержании дистанции, всегда стремлюсь защищать свою территорию. Я легко раздражаюсь, когда кто-то ведет себя слишком настойчиво, назойлив. Не люблю, когда вторгаются на мою территорию. Ко мне никто не приходит без приглашения. Я не выношу тех, кто добился чего-то не трудом, а махинациями. Я уверенно иду к своей цели и добиваюсь успеха. Если передо мной нет цели, мне становится скучно. Я знаю, в чем нуждается мой партнер, еще до того, как он сам это осознает. Мне трудно принять то, что кто-то может мне в чем-то отказать. Обычно я делаю больше, чем кто бы то ни было, часто жертвуя своими интересами. Я все очень глубоко переживаю. Даже если это доставляет мне страдания, могу годами переживать по поводу своих прошлых неудач. Окружающие не замечают самого главного во мне — моей уникальности. Мне нравится находиться в компании друзей, на которых я могу положиться. Я остерегаюсь людей, которые ведут себя со мной слишком учтиво: что они от меня хотят? Я чувствую свое заметное интеллектуальное превосходство над окружающими. Обычно я все понимаю лучше (и быстрее), чем они. Я высказываю свое мнение только в том случае, если это будет полезно, иначе я предпочту промолчать. Я не выношу небрежности и неаккуратности. Я настолько требователен к себе, что имею право критиковать других. У меня нет расписания: мой рабочий день может начаться и закончиться в любое время суток, главное, чтобы работа была сделана. Я страшно обижаюсь, когда кто-то отказывается от моей помощи. Люди часто приходят ко мне, чтобы доверить сокровенные мысли, я идеальный человек для подобных разговоров. Я очень чувствителен к настроениям, мне легко ощущать, что чувствуют окружающие. Я предпочитаю не брать на себя лишние риски. У меня развито чувство долга и ответственности. Я разносторонен и наделен множеством талантов. У меня в голове постоянно роятся тысячи идей и планов. Любая трудность воспринимается мной как вызов, как испытание, которое надлежит преодолеть. Широкомасштабные проекты и трудные ситуации не вызывают у меня страха, совсем наоборот. Я чувствую себя уверенно только тогда, когда я сам стою у руля, управляю, контролирую, принимаю решения. Я умею слушать, но мне трудно на протяжении долгого времени быть внимательным и сконцентрированным. Говорят, что я дипломатичен и могу улаживать конфликтные ситуации. Я никогда не взваливаю себе на плечи что-либо тяжелое, причиняющее боль и страдания. Я люблю играть словами, общение и выражение своих мыслей не представляют для меня никакой трудности. Я легко распознаю слабые места других людей и не стесняюсь им о них говорить. Я не веду себя нежно со слабыми, но всегда встану на защиту слабого, если сильные поступают, на мой взгляд, с ним несправедливо. Мне сложно выстроить приоритеты. У меня не получается отделить главное от второстепенного. Я редко отказываю людям, но склонен забывать то, что мне не подходит. Я люблю четкие и понятные вещи. Намеренная неясность приводит меня в бешенство. Когда я что-то делаю, меня не покидает чувство нехватки времени. Я не имею права на ошибки и безответственность. Мне некомфортно сидеть на месте и ничего не делать. Я люблю делиться, быть ближе к людям. Я люблю, когда люди признают, как много я делаю для окружающих. Я люблю чувствовать себя незаменимым. Я часто чувствую себя не в своей тарелке. Мне трудно принимать решения, поскольку я хочу учесть все варианты и возможности. Обычно я подозрителен, недоверчив, скептичен, всегда настороже. У меня всегда найдется в запасе веселая история на любую тему. Юмор — лучшее лекарство от всех проблем. Я легко нахожу привлекательных, интересных в общении людей. Я неловко чувствую себя в роли подчиненного. Я лидер и ценю тех, кто идет за мной. Мне трудно что-то утверждать, выражать свои потребности. Я сам не знаю, чего мне на самом деле хочется. Я неуютно себя чувствую в коллективе и не выношу толпы. Я не могу взяться за дело, если задание плохо сформулировано. Я люблю собирать вокруг себя людей, нацеленных на победу, и я могу выступить в роли лидера команды. Я считаю нормальным, когда мне отдают предпочтение, когда для меня что-то делают, поскольку я сам очень многое отдаю. Меня легко ранить, даже если этого никто не видит. Я пунктуальный и надежный, на меня можно положиться. Говорят, что я всегда смотрю на вещи только с положительной стороны. Если я на что-либо решаюсь, то опасаюсь упустить другие возможности. Я не боюсь противостояний и споров. В момент ярости легко могу "спустить собак". Я избегаю конфликтов, не выдерживаю давления. Я люблю правила и планирование. Я уважаю пунктуальность и дисциплину. Я должен быть строгим и требовательным. Я не люблю показывать свои слабые стороны, другие люди могут этим воспользоваться. У меня часто складывается впечатление, что окружающие не ценят того, что я для них делаю. Материальный мир меня не сильно интересует. Когда меня не понимают или отвергают, я ощущаю прилив ненависти. Я часто занимаю оборонительную позицию, это помогает мне скрыть мое волнение. Мне трудно долго сохранять работоспособность, выполняя работу, требующую больших временных затрат. Я представляю мир следующим образом: с одной стороны — сильные, с другой — слабые. Я люблю планировать и мысленно подготовиться ко всему, чтобы избежать сюрпризов. Другие могут говорить все, что хотят, я уверен в своей правоте. Мой безусловный приоритет — реализация собственных планов, особенно в профессиональной жизни. Я не выношу неудач, слабых сторон, провалов. Я люблю окружать себя красивыми, глубокими, настоящими людьми и вещами. Я чувствую себя не таким, как все, во мне есть что-то, что делает меня не похожим на окружающих. Я предан коллективу и полностью уважаю совместно принятые решения. Я испытываю потребность в поддержке, признании моих качеств. Мне все быстро надоедает. Я не люблю рутину. Лучше изучать жизнь со стороны, чем вовлекаться в нее. Нежность, мягкость — не для меня, все это заставляет меня чувствовать себя неловко. Про меня говорят, что я сильная личность, меня иногда сравнивают с бульдозером. Я не люблю новшеств. Все привычное позволяет мне чувствовать себя увереннее. Я не хочу никому мешать, приносить неудобства. Если окружающие чувствуют себя хорошо, я тоже чувствую себя хорошо. Я должен соответствовать ожиданиям окружающих. Я играю важную роль в жизни других людей. Если люди увидят меня настоящего, я потеряю их принятие и восхищение. Я могу довольствоваться малым. Если я покажу свои слабые стороны, люди начнут ими пользоваться. Чувства позволяют мне быть живым. Большинство проблем решаются сами собой. Я практически не нуждаюсь в людях и могу долго жить в одиночестве. Преодоление сложностей закаляет меня и делает сильным. Агрессия всегда недопустима и разрушительна.

Обработка результатов теста

Ключ к эннеаграмме кроется в положительных ответах. Загляните в свою таблицу ответов. Сравните номера вопросов, на которые ответили "да", с подборкой номеров к каждому типу личности. Если большинство номеров совпадают — это и есть ваш тип личности. Например, тип №1 — это когда вы ответили положительно на вопросы № 3, 15, 16, 36, 37, 49, 58, 59, 60, 69. Возможно, не на все. Но если много ответов "да" именно на какие-то из них — переходите к расшифровке. Или ищите "свой" набор среди остальных восьми типов.



Тип 1: 3, 15, 16, 36, 37, 49, 58, 59, 60, 69

Тип 2: 6, 7, 8, 18, 19, 39, 40, 51, 62, 82

Тип 3: 4, 5, 17, 38, 50, 61, 70, 71, 81, 83

Тип 4: 9, 10, 20, 41, 52, 63, 64, 72, 73, 86

Тип 5: 1, 2, 13, 14, 35, 48, 68, 77, 84, 88

Тип 6: 11, 12, 21, 22, 42, 43, 53, 65, 74, 75

Тип 7: 23, 24, 29, 30, 44, 45, 54, 55, 66, 76

Тип 8: 25, 26, 31, 32, 46, 56, 67, 78, 85, 89

Тип 9: 27, 28, 33, 34, 47, 57, 79, 80, 87, 90

Расшифровка к тесту: кто я и где моя работа

Тип 1: Перфекционист или Реформатор

Ваша жизненная ориентация — во всем стремится к безупречности! Выработать ряд внутренних принципов и стараться воплощать их в своей жизни — во внешнем виде, поступках, словах, даже мыслях. Вы верите в лучшее в людях и искренне считаете, что если каждый человек в своей жизни будет стремиться к воплощению идеала, то нам удастся сделать мир лучше.

Возможные профессии: менеджер (топ-менеджер), юрист (адвокат), банкир, финансист, учитель, бухгалтер, product owner.

Тип 2: Друг или Помощник

Ваша жизненная ориентация — заботиться об окружающих. Вы искренне и открыто смотрите в глаза собеседника, очень внимательно его слушаете и всем видом показываете, насколько он вам дорог. Вы много улыбаетесь, ваши жесты открыты и идут от сердца, тембр голоса мягкий и приятный.

Возможные профессии: учитель, повар, пожарный, дизайнер, event-менеджер.

Тип 3: Достигатель

Ваша жизненная ориентация — как Юлий Цезарь, делать несколько дел одновременно, но при этом быстро, эффективно и очень продуктивно! Поэтому создается впечатление, что вы постоянно куда-то спешите, и даже 36 часов в сутках вам было бы мало, чтобы все успеть. Вы верите, что в жизни нет ничего невозможного, но нужно много и усердно работать, чтобы добиться цели.

Возможные профессии: исполнительный директор, PR-директор, менеджер по продажам, менеджер проектов.

Тип 4: Индивидуалист

Ваша жизненная ориентация — выделиться из толпы и быть не таким, как все. Быть собой! Отражать во внешний мир все cвои чувства, настроения, эмоции — а вы ведь очень эмоциональный и искренний человек. Вам важно окружать себя красивыми вещами и стремиться к уникальности, но не быть отверженными.

Возможные профессии: психолог, консультант, массажист, музыкант, актер, писатель, художник, дизайнер.

Тип 5: Наблюдатель или Мыслитель

Ваша жизненная ориентация — найти ответы на все вопросы. Вы предпочитаете все время накапливать и анализировать информацию об окружающем мире, отсюда такое название типа. В общении с другими вы тщательно анализируете всю информацию по теме беседы и только потом даете наиболее объективный и компетентный ответ.

Возможные профессии: финансовый директор, архитектор, профессор или деятель науки, веб-разработчик.

Тип 6: Скептик или Лоялист

Ваша жизненная ориентация — пробовать на прочность этот мир, ведь вы видите вещи с разных сторон. У вас всегда есть свое мнение по поводу любой озвученной точки зрения. Вы предпочитаете разгадать все тайны и превращать тайное в явное. Второй важнейший фактор для вас — это доверие, поэтому вы — лучшие друзья, самые преданные партнеры и сотрудники.

Возможные профессии: государственный служащий, сотрудник спецслужб, юрист, инспектор, риск-менеджер.

Тип 7: Оптимист или Энтузиаст

Ваша жизненная ориентация — все новое, необычное и нестандартное! Вы горите новыми идеями, легко вовлекаетесь в проекты и вдохновляете других. У вас много всевозможных планов о том, как весело и интересно провести время. Вы не просто кажетесь счастливыми и жизнерадостными, но и заражаете своим настроением окружающих.

Возможные профессии: гид, туристический агент, ресторанный критик, музыкант, диджей, танцор, фотограф.

Тип 8: Босс или Лидер

Ваша жизненная ориентация — уверенно двигаться к своей цели, преодолевая любые препятствия на своем пути. Вы знаете, чего хотите на самом деле, и готовы добиться желаемого. Эта целеустремленность излучает внутреннюю силу и уверенность, поэтому окружающие готовы идти за вами. Вы — прирожденный лидер.

Возможные профессии: предприниматель, карьерный консультант, генеральный директор, директор по маркетингу или продажам, исполнительный директор, политик.

Тип 9: Миротворец или Посредник

Ваша жизненная ориентация — гармония. Кажется, одним своим присутствием вы заряжаете атмосферу спокойствием, дружелюбием и решаете любые конфликты. Вы очень приятный собеседник, ведь умеете слушать других, спокойно реагировать и непринужденно поддерживать беседу.

Возможные профессии: дипломат, сотрудник службы доверия, учитель, профессор, ветеринар, врач, массажист.