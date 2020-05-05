Как определить "токсичные" отношения: четыре признака

Как распознать, испортились ли ваши отношения на карантине, или они всегда были "токсичными"

Карантин – это время испытаний между родными. Конечно, лучше решать конфликты мирно и искать варианты, которые хотя бы частично удовлетворяли обе стороны. Но для некоторых пар карантин, как лакмусовая бумажка, проявил все трещинки в отношениях. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" психолог рассказала, как распознать, испортились ли ваши отношения в условиях стресса на карантине, или они всегда были "токсичными".

Заражение вирусом угрожает физическому здоровью, а токсичные отношения – психическому. И от них не защитишься перчатками и маской. Экстренная самоизоляция обострила конфликты в парах. И как понять – ваши отношения испортились в условиях карантина или они всегда были нездоровые? Оказалось, есть как минимум четыре признака токсичных отношений.

Первый – паразитирование

Когда вы чувствуете себя дома служанкой, а вашего партнера это устраивает. Он живет в свое удовольствие и не собирается ничего менять. Устройте ему проверку.

"Скажите, что с завтрашнего дня вы собираетесь обслуживать только себя, продержитесь в своей решимости несколько дней. И вам многое станет понятно", – комментирует психолог Наталья Подлесная в программе "Ранок з Україною".

Невозможность поговорить о проблемах в паре

"Когда вы пытаетесь говорить, а человек не хочет разговаривать о проблемах, это говорит о том, что ему не важен ваш комфорт. Ему комфортно в вашем дискомфорте", – объясняет специалист.

Как распознать токсичные отношения Фото: Depositphotos

А вы тем временем чувствуете отчаяние и беспомощность, ведь все ваши попытки искать понимания игнорируют. И это еще больше отравляет.

Третий признак – чувство вины

"Вы каждый день чувствуете себя виноватым за то, что не смогли создать на карантине хорошие условия для человека", – комментирует психолог.

Если вам постоянно навязывают чувство вины, вероятно, так было и раньше. Стоит ли дальше быть с таким партнером? Ведь на то, чтобы избавиться от чувства вины, могут уйти годы психотерапии.

И худший, четвертый признак – когда отношения держатся на зависимости

"Если вы зависите от партнера из-за квартиры или финансово, и вам еще постоянно говорят об этом, упрекают в том, что вы зависимы, то это будет продолжаться и после карантина", – отметила Наталья Подлесная в эфире телеканала "Украина".

От такой зависимости надо избавиться. Конечно, это трудно в условиях карантина. Но стоит хотя бы сделать первые шаги: проконсультируйтесь со специалистом по финансам или человеком, который поможет найти работу. Стремитесь к финансовой стабильности. Старайтесь стать самодостаточным и укрепляйте себя изнутри, тогда никакие токсичные отношения вас не отравят.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем развлечь детей на карантине: опыт ведущих телеканала "Украина".

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