Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как организовать свое рабочее место дома: пять основных правил

Первое, что нужно решить – сколько места вам необходимо для рабочего пространства

Варвара Левская
Сегодня, 08:08

В связи с общенациональным карантином, который продлится в Украине до 24 апреля, те, у кого есть возможность работать удаленно, перенастроили свою работу в домашнем режиме. Но эффективно работать из дома могут далеко не все – много отвлекающих факторов и нет навыков самоорганизованности. Правда, отчаиваться в этой ситуации не стоит, ведь нет безвыходных ситуаций.

Как организовать рабочее место дома
Как организовать рабочее место дома
Фото: Pexels

Вашему вниманию пять способов организовать свое рабочее пространство дома для эффективной работы в удаленном режиме.

1. Определитесь с рабочим местом

Первое, что нужно решить – сколько места вам необходимо для рабочего пространства, какая мебель вам нужна и сколько места для хранения необходимых вещей. Тогда вы будете четко понимать, сколько вам необходимо выделить места. После чего осмотрите свою квартиру и подумайте, есть ли в ней пространство пригодное для необходимой рабочей зоны. Если есть – смело садитесь за работу, а если нет – попробуйте сделать перестановку.

Читайте также:
Кличко из-за транспортного хаоса в Киеве призвал Кабмин перевести людей на удаленку

2. Важные атрибуты рабочего места дома

Ваше рабочее место должно максимально соответствовать всем нормам и стандартам, ведь все будет отражаться на вашем здоровье. Правильный стул важен для осанки, подходящее освещение – для глаз, а наличие различных аксессуаров – для настроения и настроя на рабочий лад.

Позаботьтесь о каждой такой детали и сможете наслаждаться рабочим процессом, а не чувствовать себя разбитым по завершению рабочих дел в своем "домашнем кабинете".

3. Практично, доступно и безопасно

Ваше рабочее место понадобиться вам не на один день и даже не на одну неделю, поэтому оно должно быть не только удобным, а и практичным, доступным и безопасным. Для этого вам необходимо убрать все провода после того, как подключили себе необходимое освещение, поставили усилитель Wi-Fi или установили принтер. К слову, все должно быть под рукой и в рабочем состоянии, чтобы вы не думали, где взять бумагу для принтера или как залезть на антресоль за шкафом, чтобы перезагрузить роутер в случае перепадов в его работе.

Как работать в домашнем режиме
Как работать в домашнем режиме
Фото: Pexels

4. Позаботьтесь об эстетике рабочего места

Иметь рабочее место дома – не значит просто напихать в отдельную комнату или угол необходимую технику, это место должно вам нравится. Если вы любите цветы – поставьте на рабочий стол горшок с любимым цветком, повесьте мотивационный постер, расклейте фотографии. С этой целью можно приобрести специальные доски для заметок, которые могут быть разного размера, цвета и даже оформления.

5. План для самоорганизации

Даже самое красивое рабочее место не заставит вас с большим удовольствием каждый день полностью погружаться в рабочий процесс, если вы сами себя не организуете. Это и не удивительно, ведь дома сколько соблазнов, а если на карантине дома вы еще и с детьми – тогда еще сложнее будет организовать свой рабочий день.

Какие профессии популярны во время карантина и сколько можно заработать – смотрите видео:

Для этого вам нужно писать план на каждый день, где вы будете указывать необходимые задачи и дэдлайны. Его можно составлять в электронных календарях, в блокноте или на листах бумаги, которые вы будете развешивать на доски для заметок и они будут постоянно у вас перед глазами.

Тем временем мы выяснили, как успокоить свою женщину в тревожное время: три совета мужчинам.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Люди по всему миру стали дольше работать из-за карантина Не только IT: эксперты о том, какие профессии нужны в Украине "Удаленка" и гибкий график: бизнес в Украине активно осваивает новшества Как правильно работать дома: опыт украинцев и советы экспертов
карантин рабочее место удаленная работа работа на дому
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Сергей Жигунов закрутил роман с девушкой - копией Заворотнюк
Сергей Жигунов закрутил роман с девушкой - копией Заворотнюк
Мерьем Узерли выдала интимную тайну сериала «Великолепный век»
Мерьем Узерли выдала интимную тайну сериала «Великолепный век»
12 звезд, у которых есть близнецы
12 звезд, у которых есть близнецы
Ирина Билык с сыном Табризом снялась в фотосессии
Ирина Билык с сыном Табризом снялась в фотосессии

Популярные статьи

Сегодня, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Сегодня, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 07:36Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

Вчера, 18:40Wellness

Как накачать грудные мышцы в домашних условиях: эффективные упражнения

Вчера, 15:23Fun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

Вчера, 10:15Food

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

Вчера, 09:39Fun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

Вчера, 08:41Fun

Стадо козлов заблудилось в опустевшем из-за коронавируса городе: видео

30 мартаFun

"По 200 граммов": Александр Лукашенко рассказал о своем рационе во время пандемии COVID-19

30 мартаFun

30 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

30 мартаWellness

Пять эффективных упражнений для похудения в домашних условиях

30 мартаLifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаFood

Вкусный розыгрыш: ТОП-5 блюд-обманок к 1 апреля

30 мартаШоу-бизнес

Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

29 мартаFun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Новости партнеров

Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Оля Полякова показала фото с отдыха в жаркой Мексике
Оля Полякова показала фото с отдыха в жаркой Мексике
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Биточки из картофельного пюре: тают во рту. Рецепт
Улюблена дочка Сулеймана з
Улюблена дочка Сулеймана з "Величне століття" показала свою сім'ю
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
Селёдка под зелёной шубой с сыром и без свеклы
В семье Софии Ротару случилось горе
В семье Софии Ротару случилось горе
Картофельное тесто для пирогов, пирожков, вареников
Картофельное тесто для пирогов, пирожков, вареников
Дорослі і зовсім інші: як зараз виглядають зірки серіалу
Дорослі і зовсім інші: як зараз виглядають зірки серіалу "Кадети"