Как организовать свое рабочее место дома: пять основных правил

Первое, что нужно решить – сколько места вам необходимо для рабочего пространства

В связи с общенациональным карантином, который продлится в Украине до 24 апреля, те, у кого есть возможность работать удаленно, перенастроили свою работу в домашнем режиме. Но эффективно работать из дома могут далеко не все – много отвлекающих факторов и нет навыков самоорганизованности. Правда, отчаиваться в этой ситуации не стоит, ведь нет безвыходных ситуаций.

Как организовать рабочее место дома Фото: Pexels

Вашему вниманию пять способов организовать свое рабочее пространство дома для эффективной работы в удаленном режиме.

1. Определитесь с рабочим местом

Первое, что нужно решить – сколько места вам необходимо для рабочего пространства, какая мебель вам нужна и сколько места для хранения необходимых вещей. Тогда вы будете четко понимать, сколько вам необходимо выделить места. После чего осмотрите свою квартиру и подумайте, есть ли в ней пространство пригодное для необходимой рабочей зоны. Если есть – смело садитесь за работу, а если нет – попробуйте сделать перестановку.

2. Важные атрибуты рабочего места дома

Ваше рабочее место должно максимально соответствовать всем нормам и стандартам, ведь все будет отражаться на вашем здоровье. Правильный стул важен для осанки, подходящее освещение – для глаз, а наличие различных аксессуаров – для настроения и настроя на рабочий лад.

Позаботьтесь о каждой такой детали и сможете наслаждаться рабочим процессом, а не чувствовать себя разбитым по завершению рабочих дел в своем "домашнем кабинете".

3. Практично, доступно и безопасно

Ваше рабочее место понадобиться вам не на один день и даже не на одну неделю, поэтому оно должно быть не только удобным, а и практичным, доступным и безопасным. Для этого вам необходимо убрать все провода после того, как подключили себе необходимое освещение, поставили усилитель Wi-Fi или установили принтер. К слову, все должно быть под рукой и в рабочем состоянии, чтобы вы не думали, где взять бумагу для принтера или как залезть на антресоль за шкафом, чтобы перезагрузить роутер в случае перепадов в его работе.

Как работать в домашнем режиме Фото: Pexels

4. Позаботьтесь об эстетике рабочего места

Иметь рабочее место дома – не значит просто напихать в отдельную комнату или угол необходимую технику, это место должно вам нравится. Если вы любите цветы – поставьте на рабочий стол горшок с любимым цветком, повесьте мотивационный постер, расклейте фотографии. С этой целью можно приобрести специальные доски для заметок, которые могут быть разного размера, цвета и даже оформления.

5. План для самоорганизации

Даже самое красивое рабочее место не заставит вас с большим удовольствием каждый день полностью погружаться в рабочий процесс, если вы сами себя не организуете. Это и не удивительно, ведь дома сколько соблазнов, а если на карантине дома вы еще и с детьми – тогда еще сложнее будет организовать свой рабочий день.

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Для этого вам нужно писать план на каждый день, где вы будете указывать необходимые задачи и дэдлайны. Его можно составлять в электронных календарях, в блокноте или на листах бумаги, которые вы будете развешивать на доски для заметок и они будут постоянно у вас перед глазами.

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