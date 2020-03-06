Как осчастливить любимую женщину 8 марта: пять полезных советов

Ярослав Куц поделился рекомендациями по подаркам для женщин

В преддверии праздника весны и красоты – 8 марта, ведущий программы "Контролер" на телеканале "Украина" Ярослав Куц поделился простыми советами, как порадовать вторую половинку в этот день.

Ярослав Куц Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

1. В первую очередь помните о том, что выражать свою любовь к вашей второй половинке важно всегда, не только по праздникам и для галочки. Делайте небольшие милые подарочки и говорите приятные слова любимой регулярно, таким образом, проявляя свою заботу. Это не обязательно должны быть большие букеты цветов или "Lamborghini". Пусть это будут знаки внимания, от которых ваша любимая поймет свою значимость в вашей жизни.

2. Независимо от отношения к пережиткам нашего коммунистического прошлого, праздник 8-го марта был, есть и будет праздником всего женского. Поэтому очень желанным и достаточно символическим подарком в первые весенние деньки станут цветы. И это не только красные розы или гвоздики. Например, я, всегда выбираю не срезанные, а живые цветы в горшках. Ведь они не вянут через несколько дней после праздника, а продолжают радовать глаз еще много месяцев спустя.

3. Несмотря на то, насколько женщина следит за своей фигурой, в этот праздник почти все позволяют себе немножечко больше – съесть любимую сладость. Поэтому вкусности вам в помощь! Желательно не банальный масс-маркет, а что-то с "изюминкой", например, сладости ручной работы, которые можно сделать и самому!

Как звезды празднуют 8 марта – смотрите видео:

4. Рядом со вкусностями, конечно, идут и хорошие вина. Мой совет – к сладостям подойдут сухие белые Калифорнийские или Новозеландские вина с цитрусовыми нотками. Они стоят "не всех денег мира", но очень приятные и свежие по вкусу.

5. Обязательный атрибут к цветам, сладостям и винам – атмосферно проведенное время. И здесь все очень индивидуально. Если вы еженедельно ходите в кино, то, конечно, в этот праздник лучше выбрать прогулку в парке, поход на художественную выставку или в театр. Если же нигде вообще не бывали вместе, то лучше выбрать тихое менее людное место, где можно встретиться не только взглядами, но и почувствовать нежное дыхание. Самое главное почувствовать баланс между повседневными знаками внимания и праздничными.

Тем временем мы выяснили, как полюбить себя: пять обязательных действий.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться