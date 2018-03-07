Как оставаться собой в бешеном потоке информации: советы психолога

В потоках информации и табуированных шаблонах стиля людям становиться сложно соответствовать самому себе и при этом ощущать себя комфортно в реалиях жизни.

Психолог высшей категории и арт-терапевт Виктория Назаревич проанализировала, что может облегчить этот процесс и дала несколько советов.

Правило 1. "Все знать нельзя"

Все знать нельзя, но все знает интернет. И найти именно необходимое актуальное и есть искусство владения информацией, а значит и реальностью. Для этого важно знать, как это делали высоко квалифицированные эксперты, поверьте, они прошли длинным путем проб и ошибок, жертвуя временем и силами для многочасовой сортировки информационного мусора.

Для того чтоб стать экспертом надо всего 12 лет… поэтому все очень просто: тот, кто день в день шлифует свое мастерство знаниями и опытом, может послужить для вас прекрасным источником экспертного мнения. А вот шарлатаны "однодневки" именно на вас этот опыт и приобретают.

Правило 2. "Все иметь нельзя"

Фактически любую вещь или услугу можно купить, но зачем? Современный потребительский мир нагружает сознание постоянным вирусом ощущения внутреннего дефицита, — это ловушка, что прочно вошла в систему ценностей уже нескольких поколений. Что же будет дальше? Мы так и будем откупать себе за огромные деньги 10 минут счастья собственной полноценности или есть другой вариант? И предстоит понять, что же необходимо лично нам, чем будем пользоваться долгие годы и как это повлияет на качество нашей жизни.

Тест простой, поживите с размышлениями про "свое хочу" сначала 3 дня, потом 3 месяца, а более крупное "хочу" можно испытать и 3 годами. Время в данном случае лучший показатель истинной потребности. И точно не надо реализовывать чужое хочу за свои деньги.

Правило 3. "Со всеми быть нельзя"

Важное правило современности — быстро вступать в важные и нужные контакты и так же быстро эти контакты отпускать. И тут опять нас ждет ловушка сегодняшнего дня: люди с которыми хочется быть "вечно". Но даже сама логика жизни говорит нам о том, что нам придется отпускать даже самых близких нам людей, а не только людей, с которыми нас объединяли дела или миссии.

Нам все дается временно с целью энергообмена для определенных жизненных действий и этапов, а потом уходит из нашей жизни. И если вы с кем-то хотите быть достаточно долго, делайте то, что интересно всем субъектам процесса, поддерживая важный коннект.

Правило 4. "Все делать нельзя"

Множество разнообразных вариаций реальности дает нам неудержимую потребность тоже активничать в рамках социальной моды. И тут главное найти свой вариант, свой ритм, свой график счастья. Чтоб не сгореть от деланья того,

что делают другие.

Как понять: "Что же мне делать, что нравится?" Тут все просто! Если при каком-то виде активности кажется, что время улетает, вы не заметили, что прошел день — это оно.

Правило 5. "Везде быть нельзя"

Мир все больше и больше будет предлагать, и заманивать вас в свои сети, где все будет казаться важным и безусловно нужным. И неизбежно придется постоянно находиться в напряжении выбора, куда пойти, куда поехать, чему отдать предпочтение.

И тут тоже все просто, если Вас приближают к цели ваши действия, значит это правильно, а если просто уничтожают ваш личностный ресурс, значит не стоит.

Правило 6. "Нельзя всем быть одинаковыми"

Нас все принимают по-разному, ведь даже мы сами себя то любим, то ругаем, то злимся. А что уже говорить про других? Истинную причину ваших действий, реакций, поступков никто никогда не поймет. И остается только придумать максимально удобную версию про вас.

Поэтому значимым людям придется долго и нудно пояснять, а вот на всех остальных просто – не обращайте внимания. Так как ничего хорошего и правдивого про вас все равно не скажут: правда у каждого своя.

Правило 7. "Нельзя — это просто"

Все есть все. Все имеет силу действия и силу противодействия, физическую сторону жизни никто не отменял, и чем больше усилий и фокусов внимания мы будем тратить на чужое мнение и чужие истины, тем дальше мы уходим от себя и тем больнее будет возвращение.

Поэтому в рамках здорового эгоизма надо сначала сделать счастливыми и радостным себя, и тогда возможно все вокруг станут тоже более счастливыми. Есть хорошая мудрость: "Накорми сначала своего ребенка, а потом чужого".

Ранее психолог рассказывала про метод, как стать счастливым: уберите из жизни семь "О". Если люди научатся правильно взаимодействовать со всеми этими "О", мир наполнит нас другими замечательными событиями.