Как отгулять корпоратив, чтобы не было стыдно возвращаться на работу

За откровенный вид, недостойное поведение или дикие танцы по закону уволить вас не смогут

Как правильно веси себя на корпоративе Фото: Pexels

В ближайшие дни почти в каждом коллективе будут праздновать окончание года. На корпоративе традиционно будут шутки, конкурсы и большое количество спиртного. Вашему вниманию несколько советов, о чем следует помнить, собираясь на корпоратив, чтобы на следующий день было не стыдно выходить на работу.

Как одеться на новогодний корпоратив – смотрите видео:

Ведущий Артем Бибик говорит, что в его практике ни один праздник такого формата не прошел без того, чтобы кто-то из гостей не "отметился". Кроме того, как вспоминает ведущий, после полуночи и изрядной дозы спиртного женщины ведут себя гораздо раскованнее.

Но важно помнить, что такое поведение недопустимо, говорит специалист по этикету Наталья Адаменко. По ее словам, это может навсегда испортить репутацию.

Специалист отмечает, что очень часто корпоратив – это продолжение работы, а для многих это еще и возможность сделать карьеру.

Специалист по этикету советует веселитесь от души, но не забывайте, что вы находитесь среди коллег. И найдите минутку, чтобы поблагодарить руководство за такой праздник. Это, по словам эксперта, выделит вас среди других.

Не забудьте и о своем внешнем виде. Все коллеги привыкли ежедневно видеть вас в классических костюмах и не слишком яркой одежде, а Новогодний корпоратив дает возможность надеть вечерний наяд. Но тут главное не переборщить.

Выбирайте правильный наряд на корпоратив Фото: Pexels

Если вечер начинается после девятнадцати, женщинам лучше надевать платья по щиколотку. Декольте разрешено. За откровенный вид, недостойное поведение или дикие танцы по закону уволить вас не смогут. А вот за испорченное имущество: например, разбиты бокалы, вправе взыскать штрафные санкции.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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