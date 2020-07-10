Как отключить внутреннего критика: три полезных совета
Перемещайте фокус внимания с ошибки на то, что было сделано хорошо
С критикой необходимо правильно работать. У большинства девушек внутренний критик — это копия реального родителя или человека, повлиявшего на становление. Если реальный родитель постоянно критиковал, выбивал почву из под ног, всегда находил к чему придраться, то в 95% случаев ваш внутренний критик будет таким же. Рассказывает тайм-менеджер для девушек Анна Всехсвятская на своей странице в Instagram.
"Наша задача — "вырастить" своего "внутреннего взрослого", чтобы он был реальной поддержкой, опорой, помогал проходить трудности, достигать целей, а не размазывал по стенке. Без этого любые достижения будут обесценены и удовольствия вы не получите", – говорит Анна. ⠀
1️.Отделяйте его голос от своего собственного⠀
Отловите момент, когда начинается внутренний диалог и в беседу вступает критик. Выясните, чьим голосом он говорит, чьи ноты вы слышите (чаще всего это родители- учителя, муж, подруга или начальник).
Когда вы осознаете, что это не ваш голос, вам легче с ним разотождествиться. ⠀
2️. Перефокусировка ⠀
Вместо того, чтобы себя распинать за ошибки, перемещаем фокус на то, что в этой же ситуации было сделано хорошо. Не "Я запорола отчет!", а "Да, я напутала с цифрами, зато собрала отличный материал, изучила кучу статей, провела глубокое исследование. Я молодец!" Задача – сделать выводы и стать лучше, а не загнобить себя. ⠀
3️. Поддерживающие фразы
Нужно держать их наготове! Выберите несколько фраз, которыми можно дать отпор критику или просто приободрить себя в сложную минуту. ⠀
- Ты моя умничка!⠀
- Когда ты чего-то хочешь, у тебя всегда получается⠀
- Ничего страшного! Попробуем еще раз.⠀
"Эти вроде простые слова имеют огромную силу и дают ощущение опоры", – подытожила эксперт.
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