Как отключить внутреннего критика: три полезных совета

Перемещайте фокус внимания с ошибки на то, что было сделано хорошо

С критикой необходимо правильно работать. У большинства девушек внутренний критик — это копия реального родителя или человека, повлиявшего на становление. Если реальный родитель постоянно критиковал, выбивал почву из под ног, всегда находил к чему придраться, то в 95% случаев ваш внутренний критик будет таким же. Рассказывает тайм-менеджер для девушек Анна Всехсвятская на своей странице в Instagram.

"Наша задача — "вырастить" своего "внутреннего взрослого", чтобы он был реальной поддержкой, опорой, помогал проходить трудности, достигать целей, а не размазывал по стенке. Без этого любые достижения будут обесценены и удовольствия вы не получите", – говорит Анна. ⠀

Как правильно реагировать на критику Фото: Pexels

Три приема, чтобы держать своего внутреннего критика в ежовых рукавицах:

1️.Отделяйте его голос от своего собственного⠀

Отловите момент, когда начинается внутренний диалог и в беседу вступает критик. Выясните, чьим голосом он говорит, чьи ноты вы слышите (чаще всего это родители- учителя, муж, подруга или начальник).

Когда вы осознаете, что это не ваш голос, вам легче с ним разотождествиться. ⠀

2️. Перефокусировка ⠀

Вместо того, чтобы себя распинать за ошибки, перемещаем фокус на то, что в этой же ситуации было сделано хорошо. Не "Я запорола отчет!", а "Да, я напутала с цифрами, зато собрала отличный материал, изучила кучу статей, провела глубокое исследование. Я молодец!" Задача – сделать выводы и стать лучше, а не загнобить себя. ⠀

3️. Поддерживающие фразы

Нужно держать их наготове! Выберите несколько фраз, которыми можно дать отпор критику или просто приободрить себя в сложную минуту. ⠀

Ты моя умничка!⠀

Когда ты чего-то хочешь, у тебя всегда получается⠀

Ничего страшного! Попробуем еще раз.⠀

"Эти вроде простые слова имеют огромную силу и дают ощущение опоры", – подытожила эксперт.

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