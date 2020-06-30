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Как отношения с родителями влияют на доход: ответ психолога

Сегодня, 13:31

Если не произошла сепарация от родителей – это будет сдерживать доход

Психологи говорят, что многие проблемы взрослых напрямую связаны с их детством и родителями. Оказывается, что и тема денег уже взрослых людей тесно связана с отношениями с родителями, говорит психолог Юлия Кравченко. В своем Instagram она пояснила, как отношения с родителями влияют на доход.

1. Если не произошла сепарация (это психологический термин, обозначающий отделение) от родителей – это будет сдерживать доход. Почему?

  • Если сепарация не произошла финансовая, то вообще смысл в зарабатывании денег теряется. Родители кормят детскую инфантильность в своем взрослом ребенке, ему это выгодно и он только делает вид, что ищет работу.
  • Если сепарация не произошла территориальная (вы живете на территории ваших родителей или мужа), то в семье отношения складываются по схеме "Родитель – ребенок". Вопрос, как ребенок может стать успешным?
  • Если сепарация не произошла эмоциональная, то взрослым детям будет сложно предать ту систему взглядов, которую родители считают единственно правильной. Страх того, что самые близкие люди осудят, не поддержат, будут критиковать и обламывать крылья является определяющим, чтобы ничего в жизни не менять.

Как отношения с родителями влияют на доход
Как отношения с родителями влияют на доход
Фото: Depositphotos

2. Если есть обиды на родителей (а они есть всегда), то на то, чтобы эту энергию удержать и не отпустить в тело либо наружу, подсознание тратит очень много усилий. Это все энергия, которую вы бы могли пустить на свою реализацию.

Кстати, если обиды проявились психосоматикой, то энергии тратится все равно много, чтобы иммунитет справился с болезнью, с которой он не справится, так как причина не в физическом теле.

Что такое психосоматика и как работает – смотрите видео:

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