Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как отпраздновать день рождения дома на карантине: три главные составляющие праздника

Психолог Юлия Чемер дала совет, как весело провести праздник дома

Анна Ковпак
Сегодня, 16:35

Любой праздник на самоизоляции или на карантинных ограничениях – это автоматически семейный праздник. Когда все дома и нельзя воспользоваться услугами ресторанов, детских комнат и анимации, то праздник становиться прекрасной возможностью познакомиться, говорит психолог Юлия Чемер.

Читайте также:
Как уединиться во время карантина: психолог предложила четыре варианта

Этот период дает нам огромную возможность выйти из зоны комфорта, не упрощать и не делегировать свои обязанности и возможности на компании ивент-сервиса.

Три главные составляющие вашего праздника:

1. Душевная компания

Так уж произошло, что близкие нам люди не всегда оказываются самыми знакомыми. Вот и есть повод узнать друг друга поближе. Провести самый главный день в году – день рождения только с самыми-самыми.

2. Вкусный стол

Конечно, можно заказать доставку любимых блюд. Но, почему бы не превратить приготовление праздничного ужина в часть праздника? Отойдите от стандартов приготовления определенных блюд для торжества и выберите несколько неизвестных вам блюд или тех, которые хотели приготовить, но никак не доходили руки.

Всем семейным составом составьте список продуктов и начните готовить вместе. Пусть у каждого будет свой процесс приготовления, а если вас четверо и больше, то можно устроить что-то типа кулинарного шоу. Сделать красивую презентацию и оригинальную подачу ваших блюд.

3. Веселые развлечения

Хорошо, если есть возможность и желание устраивать детям и себе праздники вне дома с уверенностью, что именно это и есть хорошо. А сейчас ситуация абсурд: возможность есть финансовая, желание есть, а фактической возможности нет. И тут нам нужно стать организаторами праздника самостоятельно. Возвращаясь к семейному общению, узнайте у своих близких, что же они любят делать и какие бы развлечения они могли предложить.

Как можно отпраздновать День рождения во время карантина – смотрите видео:

Для детского дня рождения можно устроить квест для именинника. Доступ к сети интернет позволяет черпать бесконечные идеи и фишки такого вида деятельности. Только вы сами выбираете то, что любит именно ваш виновник торжества. А еще это оригинальный способ подарить подарок.

Для любого торжества подходят настольные игры. Их сейчас огромное количество для всех возрастных категорий, а также для разновозрастных компаний. Если вы никогда не проводили вечер настольных игр в кругу семьи или друзей – это большое упущение! Поверьте, это прекрасный способ узнать ближе друг друга и неимоверно весело провести время.

Ну и что разбавляет нашу жизнь яркими красками? Конечно же творчество и музыка!

С Днем рождения!
С Днем рождения!
Фото: Pixabay

Можно устроить дискотеку, попеть караоке, поиграть в "Угадай мелодию" или "Покажи песню жестами". А всем доступные гаджеты позволят снять крутое видео и сделать много снимков, который на всю жизнь останутся теплыми воспоминаниями в вашем сердце.

"Моменты кризиса или паузы заставляют нас менять привычки и планы. Но ничего не бывает просто так. Все самое лучшее приходит тогда, когда мы этого не ожидаем. Стоит лишь творчески взглянуть на ситуацию и возможно, это в корни изменит ваше отношение к будущим событиям. Совместное времяпровождение может быть приятным, увлекательным, познавательным и, конечно, праздничным! А то, что оно сближает – это точно", – заверяет Юлия Чемер.

Ранее мы выяснили, чем занять себя на карантине: ТОП-10 нескучных идей от телеведущего.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как не поддаваться панике из-за пандемии коронавируса в мире: советы психолога Как объяснить ребенку, что карантин и самоизоляция – это серьезно: совет психолога Счастливы вместе: как не развестись за время карантина Как мотивировать себя заниматься и развиваться на карантине: шесть полезных советов
карантин день рождения психология
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Что происходит с телом, когда вы едите свеклу
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Смешиваем яйцо с кефиром: сытный завтрак в пять минут
Смешиваем яйцо с кефиром: сытный завтрак в пять минут

Популярные статьи

Сегодня, 15:18Events

Когда Пасха-2020 в Украине: дата главного церковного праздника

Сегодня, 10:15Food

Меню на Пасху: ТОП-5 рецептов для праздничного стола

Вчера, 18:45Fun

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Вчера, 17:00Шоу-бизнес

MONATIK – 34: самые популярные запросы о топовом артисте

Вчера, 12:55Lifestyle

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

Вчера, 12:47Events

Как разыграть друга на 1 апреля по телефону: подборка веселых приколов

Вчера, 11:18Food

Меню на Пасху-2020: лучшие рецепты праздничных блюд

Вчера, 10:59Fun

1 апреля – День смеха: история веселого праздника

Вчера, 09:34Fun

Поздравления с 1 апреля в прозе и красочные открытки

Вчера, 08:00Fun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 07:56Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Вчера, 02:58Техно

Приколы 1 апреля: ТОП-5 розыгрышей с компьютером

31 мартаЭксклюзив

Коронавирус останется навсегда: интервью с известным эпидемиологом

31 мартаFun

Парочка влюбленных пенсионеров сутками напролет сидит на закрытой границе: фото

31 мартаFood

Что готовят на Пасху: ТОП-6 традиционных блюд

31 мартаFun

Ведущая новостей расплакалась из-за COVID-19: видео

Новости партнеров

Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
Лікар Комаровський пояснив, як приймати ібупрофен та парацетамол
Яблочная запеканка рецепт с фото пошагово
Яблочная запеканка рецепт с фото пошагово
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Солим лосося как на Севере: в магазине больше не покупаем
Солим лосося как на Севере: в магазине больше не покупаем
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Домашний зефир из трех ингредиентов: всего 15 минут и готово
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Рецепт бесподобного закусочного Наполеона
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза
Ставим слойки на кефире: готовить приходится по два раза