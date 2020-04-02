Как отпраздновать день рождения дома на карантине: три главные составляющие праздника

Психолог Юлия Чемер дала совет, как весело провести праздник дома

Любой праздник на самоизоляции или на карантинных ограничениях – это автоматически семейный праздник. Когда все дома и нельзя воспользоваться услугами ресторанов, детских комнат и анимации, то праздник становиться прекрасной возможностью познакомиться, говорит психолог Юлия Чемер.

Этот период дает нам огромную возможность выйти из зоны комфорта, не упрощать и не делегировать свои обязанности и возможности на компании ивент-сервиса.

Три главные составляющие вашего праздника:

1. Душевная компания

Так уж произошло, что близкие нам люди не всегда оказываются самыми знакомыми. Вот и есть повод узнать друг друга поближе. Провести самый главный день в году – день рождения только с самыми-самыми.

2. Вкусный стол

Конечно, можно заказать доставку любимых блюд. Но, почему бы не превратить приготовление праздничного ужина в часть праздника? Отойдите от стандартов приготовления определенных блюд для торжества и выберите несколько неизвестных вам блюд или тех, которые хотели приготовить, но никак не доходили руки.

Всем семейным составом составьте список продуктов и начните готовить вместе. Пусть у каждого будет свой процесс приготовления, а если вас четверо и больше, то можно устроить что-то типа кулинарного шоу. Сделать красивую презентацию и оригинальную подачу ваших блюд.

3. Веселые развлечения

Хорошо, если есть возможность и желание устраивать детям и себе праздники вне дома с уверенностью, что именно это и есть хорошо. А сейчас ситуация абсурд: возможность есть финансовая, желание есть, а фактической возможности нет. И тут нам нужно стать организаторами праздника самостоятельно. Возвращаясь к семейному общению, узнайте у своих близких, что же они любят делать и какие бы развлечения они могли предложить.

Как можно отпраздновать День рождения во время карантина – смотрите видео:

Для детского дня рождения можно устроить квест для именинника. Доступ к сети интернет позволяет черпать бесконечные идеи и фишки такого вида деятельности. Только вы сами выбираете то, что любит именно ваш виновник торжества. А еще это оригинальный способ подарить подарок.

Для любого торжества подходят настольные игры. Их сейчас огромное количество для всех возрастных категорий, а также для разновозрастных компаний. Если вы никогда не проводили вечер настольных игр в кругу семьи или друзей – это большое упущение! Поверьте, это прекрасный способ узнать ближе друг друга и неимоверно весело провести время.

Ну и что разбавляет нашу жизнь яркими красками? Конечно же творчество и музыка!

С Днем рождения! Фото: Pixabay

Можно устроить дискотеку, попеть караоке, поиграть в "Угадай мелодию" или "Покажи песню жестами". А всем доступные гаджеты позволят снять крутое видео и сделать много снимков, который на всю жизнь останутся теплыми воспоминаниями в вашем сердце.

"Моменты кризиса или паузы заставляют нас менять привычки и планы. Но ничего не бывает просто так. Все самое лучшее приходит тогда, когда мы этого не ожидаем. Стоит лишь творчески взглянуть на ситуацию и возможно, это в корни изменит ваше отношение к будущим событиям. Совместное времяпровождение может быть приятным, увлекательным, познавательным и, конечно, праздничным! А то, что оно сближает – это точно", – заверяет Юлия Чемер.

Ранее мы выяснили, чем занять себя на карантине: ТОП-10 нескучных идей от телеведущего.

Все подробности в спецтеме Чем заняться на карантине: проводим время с пользой

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