Как отпраздновать Новый год в одиночестве и не грустить: 10 эффективных способов
Психолог Ольга Мирошникова рассказала, как встретить праздник без шумной компании
Канун Нового года – это время, которое большинство людей проводят со своими близкими или друзьями и которое обычно ассоциируется с праздничными вечеринками. Но что же делать, если Новый год 2020 вы встречаете одни? Как провести это время с пользой и интересом для себя, рассказала Сегодня.Lifestyle врач-психолог Ольга Мирошникова.
В каком костюме встречать Новый год – смотрите видео:
Вашему вниманию 10 способов не дать себе расстроиться в новогоднюю ночь.
1. Переосмыслите негативные мысли
Когда в вашу голову приходит негативная мысль, идентифицируйте ее, оцените, а затем переключите на что-нибудь позитивное. Например, несмотря на то, что этот Новый год вы встречаете в одиночку, это не значит, что вы будете одни в следующем году. И хотя вы можете чувствовать себя единственным, у кого нет празднования, помните, что многие другие находятся в вашей ситуации.
2. Проанализируйте прошедший год
Последний день года – идеальное время для саморефлексии:
- поздравьте себя с успехами и достижениями, будь они большими или маленькими, и по этому поводу побалуйте себя: купите себе приятный подарок (книгу, которую вы хотели прочитать или какую-то вещь для дома);
- если, по вашему мнению, год прошел не очень хорошо, подумайте о том, что было неблагоприятным и как вы можете улучшить это в следующем году.
3. Сходите посмотреть фейерверки
Это очень красиво и создает ощущение праздника. Кроме того, проведение времени с толпой людей может облегчить чувство одиночества, а просмотр фейерверков поднимет настроение.
4. Читайте книгу или смотрите фильмы
Выберите хорошую книгу, которую вы давно хотели прочитать, и проведите ночь за чтением, или же можно устроить марафон тематических новогодних фильмов.
5. Принимайте решения
Новый год – потрясающее время для создания планов. Короткий и реалистичный список целей оказывается очень эффективным. Вы можете написать список тех дел, которые давно хотели реализовать, и потом в течение года отмечать выполненные.
6. Наслаждайтесь одиночеством
Запланируйте день для себя. Купите что-нибудь, чтобы себя побаловать, приготовьте свои любимые блюда. Делайте все то, что вам хочется.
7. Проведите время активно
Сходите на праздничный каток или на концерт. Это поможет не чувствовать себя в одиночестве и отлично поднимет настроение.
8. Запланируйте телефонные звонки на полночь
Составьте список людей, которых вы хотите поздравить, и в новогоднюю ночь отправьте поздравления. Можно даже в телефонном режиме вести отсчет времени к Новому году.
9. Празднуйте онлайн в социальных сетях
Множество людей публикуют новогодние обновления в онлайн-режиме, смотрите видео, участвуйте в дискуссиях и поздравлениях. Это поможет не чувствовать себя одиноким.
10. Участвуйте в массовых новогодних празднованиях
Встретьте Новый год в городе возле большой елки или же в ресторане, возможно это поможет вам завести новые знакомства и вы сможете провести праздники гораздо веселее.
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