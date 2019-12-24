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Как отпраздновать Новый год в одиночестве и не грустить: 10 эффективных способов

Психолог Ольга Мирошникова рассказала, как встретить праздник без шумной компании

Как весело провести Новый год в одиночестве Фото: Pexels

Канун Нового года – это время, которое большинство людей проводят со своими близкими или друзьями и которое обычно ассоциируется с праздничными вечеринками. Но что же делать, если Новый год 2020 вы встречаете одни? Как провести это время с пользой и интересом для себя, рассказала Сегодня.Lifestyle врач-психолог Ольга Мирошникова.

В каком костюме встречать Новый год – смотрите видео:

Вашему вниманию 10 способов не дать себе расстроиться в новогоднюю ночь.

1. Переосмыслите негативные мысли

Когда в вашу голову приходит негативная мысль, идентифицируйте ее, оцените, а затем переключите на что-нибудь позитивное. Например, несмотря на то, что этот Новый год вы встречаете в одиночку, это не значит, что вы будете одни в следующем году. И хотя вы можете чувствовать себя единственным, у кого нет празднования, помните, что многие другие находятся в вашей ситуации.

2. Проанализируйте прошедший год

Последний день года – идеальное время для саморефлексии:

поздравьте себя с успехами и достижениями, будь они большими или маленькими, и по этому поводу побалуйте себя: купите себе приятный подарок (книгу, которую вы хотели прочитать или какую-то вещь для дома);

если, по вашему мнению, год прошел не очень хорошо, подумайте о том, что было неблагоприятным и как вы можете улучшить это в следующем году.

3. Сходите посмотреть фейерверки

Это очень красиво и создает ощущение праздника. Кроме того, проведение времени с толпой людей может облегчить чувство одиночества, а просмотр фейерверков поднимет настроение.

4. Читайте книгу или смотрите фильмы

Выберите хорошую книгу, которую вы давно хотели прочитать, и проведите ночь за чтением, или же можно устроить марафон тематических новогодних фильмов.

5. Принимайте решения

Новый год – потрясающее время для создания планов. Короткий и реалистичный список целей оказывается очень эффективным. Вы можете написать список тех дел, которые давно хотели реализовать, и потом в течение года отмечать выполненные.

6. Наслаждайтесь одиночеством

Запланируйте день для себя. Купите что-нибудь, чтобы себя побаловать, приготовьте свои любимые блюда. Делайте все то, что вам хочется.

7. Проведите время активно

Сходите на праздничный каток или на концерт. Это поможет не чувствовать себя в одиночестве и отлично поднимет настроение.

Как не грустить в новогоднюю ночь Фото: Pexels

8. Запланируйте телефонные звонки на полночь

Составьте список людей, которых вы хотите поздравить, и в новогоднюю ночь отправьте поздравления. Можно даже в телефонном режиме вести отсчет времени к Новому году.

9. Празднуйте онлайн в социальных сетях

Множество людей публикуют новогодние обновления в онлайн-режиме, смотрите видео, участвуйте в дискуссиях и поздравлениях. Это поможет не чувствовать себя одиноким.

10. Участвуйте в массовых новогодних празднованиях

Встретьте Новый год в городе возле большой елки или же в ресторане, возможно это поможет вам завести новые знакомства и вы сможете провести праздники гораздо веселее.

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Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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