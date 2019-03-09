Как отпустить обиды: психолог рассказал о пяти способах облегчить душу

Простить своих врагов помогут чайник и объятия

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Со следующего понедельника многие начнут новую жизнь: в той или иной мере поститься и бороться со всем негативным, что есть внутри. Ведь 11 марта — начало Великого поста. Отказаться от скоромной пищи и прежних привычек со знаком "минус" будет тем сложнее, чем больше у человека обиды на все, всех и вся.

"Дело в том, что именно обида порождает весь спектр остальных отрицательных эмоций и чувств. А выпутаться из клубка уже куда сложнее, эта гремучая смесь парализует душу, — говорит Лина Евдокимова, психолог, психотерапевт Киевского городского центра радиационной защиты населения, реабилитолог онкобольных. — Когда человек "надувает губы", он начинает злиться на кого-то, гневается или впадает в уныние, печалится — особенно когда обижается на судьбинушку.

Страх перед людьми — тоже дело рук обиды: ведь как после того, как они сделали человеку больно, им можно доверять? Именно обида — наиболее стабильное чувство, в отличие от того же гнева, градус которого наиболее высокий в момент вспышки. А когда в организме обиженного человека гормоны стресса — адреналин и кортизол — зашкаливают в режиме нон-стоп, это нарушает работу органа, который регулирует все процессы в организме — головного мозга. Так могут развиться диабет, аритмия, гастрит, человек будет склонен к частым ОРЗ и аллергии.

Как видим, обида медленно уничтожает обижающегося, и только его! Но осознание этого — один из способов с ней распрощаться. Ведь человек со здоровой психикой ни за что не захочет продолжать самоуничтожение. Но часто хронический переизбыток указанных гормонов формирует мятущееся сознание, туннельное мышление, и в некотором смысле человек начинает быть созависимым от своего чувства обиды. А потому избавиться от него можно только при помощи психотехник. Мы расскажем о пяти наиболее простых, но эффективных. Их нужно использовать ежедневно. Продолжительность практик — индивидуальна: кому-то хватит и нескольких раз, а у кого-то на прощание с обидой могут уйти недели".

"Отварите" обиду в чайнике

Представляя во всех подробностях, как каждая капля воды содержит вашу обиду, налейте ее в чайник. Поставьте на огонь, закипятите. А теперь смотрите на клубы пара, представляя, как вместе с ним уходит и ваша обида. Пар — вещество, которое исчезает в воздухе без остатка и навсегда. Потому если вы будете искренне верить в действенность этой техники, ваше чувство действительно растворится и не сможет рецидивировать — как воздух на кухне не может снова трансформироваться в воду.

Любая психотехника тем эффективнее, чем больше вы в нее погружаетесь. При этом у вас будет достаточно времени, чтобы это сделать, ведь вода будет выкипать не одну минуту. Еще одно условие эффективности психологических практик — расслабление, которое помогает максимально включиться подсознанию. А созерцание монотонно клубящегося пара как раз вводит в медитативное состояние.

Обнимайте своего "ребенка"

Человек со взрослым мышлением скорее не обижается, а возмущается, но вскоре забывает про инцидент. Еще он понимает, что "грехи" есть и у него самого, поэтому он снисходительно относится к людям или изначально конструктивно решает конфликт. Обижается часть человеческого "я", именуемая "внутренним ребенком". И если она у взрослого человека доминирует, что делает его обидчивой натурой, — значит, его недолюбили в детстве, к его потребностям родители были глухи, не воспринимали его как личность.

Изо дня в день обращайтесь к своему "внутреннему ребенку": смотрите на него со всей любовью, которой вам не хватало, говорите все добрые слова, несказанные вам когда-то, заверяйте его в том, что всегда поддержите, что принимаете его любым. Важно при этом крепко-крепко "ребенка" обнимать — тесные объятия это невербальное заверение в принятии и любви, а для детей до года это вообще единственно убедительный аргумент, ведь слов они еще не знают. Все это достаточно проделывать мысленно. Но если вам будет удобнее — облеките ребенка во что-то осязаемое. Например, сверните свое любимое платье или пиджак в валик — это ваш "внутренний ребенок". Когда вы исцелите его — у вас не будет сжиматься сердце при мысли о "ребенке", не будет жалости к нему — то простить обидчиков при использовании любой понравившейся вам техники будет гораздо легче.

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Найдите минимум четыре пути

Если человек реагирует на ситуацию конструктивно, она перестает быть обидной — ведь так он выходит из оскорбляющей его позиции жертвы. Потому продумайте способы реагирования на то, что вас вчера или полгода назад зацепило. При этом решений должно быть минимум четыре. Единственное может не сработать, два не дают особого выбора, три — ассоциативно отсылают наше подсознание к трем дорогам из народных сказок, в которых легко ошибиться. А вот при четырех и более вы будете подстрахованы практически на любой сценарий развития ситуации. Например, такой: ваш оппонент на ваше предложение поговорить бросит трубку или станет обвинять вас, пытаясь не дать вам ничего сказать.

Разоблачите вторичную выгоду

На первый взгляд, это звучит странно. Но нередко продолжать обижаться человеку попросту выгодно! Например, женщина обижается на папу, который не занимался ею в детстве, из-за чего теперь у нее проблемы в отношениях с мужчинами. Но давно доказано, что психотравмы, даже давние, можно исцелить. Вот только одной психотерапии у специалиста часто недостаточно. Возможно, надо похудеть, приобрести новые знания, которые сделают женщину более интересной личностью. Но для этого нужны усилия, а ведь так лень! Вот вам выгода номер один. Выгода номер два — такую женщину всегда есть кому пожалеть. Выгода три — уж лучше все оставить, как есть, чем остаться с разбитым сердцем: ведь вдруг мужчина и обратит внимание на эту обновленную женщину, всегда есть вероятность, что он может от нее уйти.

Избавиться от вторичной выгоды не так-то просто — на то она и выгода. Но вполне реально, если вы найдете куда больший именно в вашем понимании бонус от прощания с обидой, чем те, что были до этого. Ответить на этот вопрос сходу могут помешать имеющиеся выгоды, а также туннельность мышления. Ищите бонусы, задавая себе вопрос "Что хорошего будет, если я перестану обижаться?" до тех пор, пока ответ устроит вас на 100% и дуть губы перехочется.

Помогайте тем, кто болен

Забота о чужих людях — тренажер самых высоких качеств человеческой души, в которой нет места обидчивости. А участие в жизни не просто тех, кто несчастен, а обречен (например, тяжелобольные), отбирает желание циклиться на том, что кто-то с нами поступил "не так". Ведь это такие мелочи!

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