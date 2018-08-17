Как отпустить взрослых детей: совет психолога

После отдаления ребенка у мам и пап наступает новый период, новая личная идентификация

Давайте детям свободу. Фото: pixabay

Дети растут, и опека над ними должна принимать другой характер, не быть навязчивой. Родителям важно не поддаться "синдрому заброшенного гнезда" и научиться отпускать взрослых детей.

Как это сделать рассказывает психолог, травмотерапевт, emdr-специалист Екатерина Габриель, передает WoMo.ua.

Взрослые, но не автономные

Вот представьте ситуацию – взрослый мужчина или женщина продолжают жить с родителями, находя множество причин для этого. Они все еще зависят от эмоциональных реакций родителей (скорее всего, мамы), когда неудобно или страшно сказать, признаться в чем-то. Взрослая женщина может продолжать бояться сказать маме, что курит, а взрослый сын так и не признается, что потратил "кучу денег" на некую "ненужную", по мнению родителей, вещь. И конечно, можно было бы сказать, что это только ответственность взрослого мужчины / женщины, это его / ее выбор и решение. Но не все так просто. Давайте попробуем рассмотреть другую сторону вопроса: почему родителям так трудно отпустить своих детей в самостоятельную жизнь?

Я думаю, что первой причиной является страх. Страх – основа, включающая все защитные механизмы и, как следствие, родители продолжают сознательно или бессознательно содержать детей у себя. И дети, в таком случае, не могут оторваться от мамы и папы. Даже когда вы физически можете жить отдельно, то эмоционально всегда чувствовать зависимость от мнения, настроения, решение, одобрение родителей. Но если дети могут успешно решить проблему взросления в студии психотерапевта, то что же делать родителям? Конечно, точного рецепта нет, и ответ следует искать в анализе ошибок, допущенных родителями, которые стараются не отпускать ребенка во "взрослый и страшный" мир.

Страх и тревога

Наша психика и мозг работают таким образом, чтобы защищать нас от страданий и опасностей. Страх – это нормальная и закономерная реакция на опасные ситуации и события. Есть раздражитель – реакция. Такой ответ опасности, как правило, длится недолго. Когда же страх и тревога преследуют постоянно, то мы чувствуем огромное напряжение и чувствуем, как обнаженный нерв.

В результате человек будет пытаться делает все, чтобы ослабить это напряжение. При чем тут родители и дети? Здесь скрыта прямая связь: для матери и отца ребенок – это самое дорогое. Конечно, беспокоиться за малыша – это нормально. Часто, когда родителям сложно справиться с собственными страхами за ребенка, лучшим выходом из этого положения является постоянное присутствие ребенка рядом (это корень гиперопеки). Как говорил один из моих преподавателей по детской психиатрии: "Точка выхода тревоги родителей является их ребенок".

Но, что делать, если ваш "малыш" не такой уже и маленький, а вы все дальше продолжаете переживать, бояться за него? С одной стороны родители искренне беспокоятся за детей, контроль их имеет благие намерения, но делают ли они хорошо для детей или ищут добра для себя? Если вы хотите сделать по-настоящему хорошо для детей, то вам необходимо их отпустить. Конечно, дети обязательно получат подзатыльник от жизни. Но только из-за кризиса, из-за разрешения личных проблем и поиска решений они смогут получить столь желанную автономию.

Недоверие к силам и личности ребенка

Все просто – родители (опять же, не всегда сознательно) обесценивают попытки ребенка получить автономию. Ну, не верят мама и папа в то, что такой чувствительный, неумелый, несамостоятельный, доверчивый 20-летний малыш "сможет принимать какие-то решения!"

В психологии есть такое понятие как "выученная беспомощность" (чаще всего развивается у пожилых людей и детей) – это тогда, когда в относительно самостоятельных людей, которые способны действовать по своему усмотрению, возникает ощущение замкнутого круга и нежелание действовать, чтобы ненароком не попасть в беду.

Обычно в таких людей в паре более активные партнеры, которые сделают все возможное, чтобы выручить, помочь и спасти (все из тех же добрых намерений). Что же здесь плохого? А то, что в будущем родители так и будут продолжать "по-хорошему" помогать и решать проблемы детей. В результате дети чувствуют бессилие перед таким "страшным и большим миром" и ждут спасения. На самом деле, в будущем, в сознательной жизни такие люди будут чувствовать потерю чувства свободы и контроля над личной жизнью. И, возвращаясь к страху: я всегда говорю о том, что страх – это плата за перемены. Но изменения – это именно то, что ведет нас к мечтам и целям.

Личные проекции родителей на детей

"Не закрыт гештальт" – пожалуй одно из самых распространенных понятий, о котором знают многие из вас. Собственно, это как постоянное стремление взрослого человека получить от других людей и новых ситуаций, что было когда-то таким желанным и не полученным в прошлом.

А что же дети? Дети подвергаются проекции, ожидания и "незакрытые гештальты" родителей. Например: "Я сделаю все, чтобы мой ребенок получил то, чего не было у меня в детстве". Регулярно слышу подобные слова от родителей. И хочется мне спросить: "А вы просили об этом ребенка?"

По сути, родители проживая вместе с ребенком его детство, вновь возвращаются в личный детский опыт. И в самые болезненные для них моменты родители пытаются компенсировать свою личную проблему / желание из своего детства уже в жизни собственного ребенка.

Возникает вопрос: а кому от того лучше? Родителям следует знать о базовых потребностях детей, об особенностях их развития, о задачах каждого возрастного периода и о том, как они в этом могут помочь и удовлетворить детские потребности. Каждый раз, когда ребенок будет пытаться не согласиться с вашим видением ситуации и мыслью "я лучше знаю, как тебе надо", родители будут чувствовать глубокую обиду и продолжать доказывать собственную правоту. Попробуйте понять ваши мотивы и желания. Спросите себя: а чьи это на самом деле желание – мои, или ребенка?

"Ты – мое все! Я для тебя живу! "

Бывают также случаи, когда родители (обычно мамы) говорят, что ребенка "рожали для себя". Достаточно часто, такие детки очень желанные. Но идея о "родила для себя" у меня вызывает достаточно противоположные эмоции. Ребенок как бы вещь ... Вроде как то, чем можно заполнить внутреннюю пустоту ... Такие отношения развиваются довольно драматично – ребенок постоянно будет чувствовать "бремя мамы", что она что-то постоянно должна сделать для мамы и обязательно быть рядом и так далее. В этом случае без помощи специалиста (для родителей, в первую очередь) не обойтись.

В завершение хочу лишь сказать, что сепарация – это неприятно и страшно. Но задача родителей – быть рядом и постепенно отпускать ребенка в тот "страшный и коварный мир". Но на самом деле он такой уж опасный? И еще – после отдаления ребенка у мам и пап наступает новый период, новая личная идентификация. Возможно, именно это время стоит посвятить себе, и развиваться в новых амплуа? Жизнь только начинается!

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