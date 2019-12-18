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Как родителям правильно реагировать на нытье ребенка и что нельзя делать

Американский психолог советует один простой способ, как успокоить малыша

Анна Ковпак
Сегодня, 15:01
Как правильно реагировать на нытье ребенка
Как правильно реагировать на нытье ребенка
Фото: Depositphotos

У каждого ребенка наступает период, когда он начинает жалобным хныканьем что-то требовать от родителей. И причин этому может быть множество: голод, жажда, усталость, раздраженность, потребность во внимании взрослых или плохое самочувствие. Тут главная задача родителей – найти причину нытья ребенка, а еще важнее – научить его управлять своими эмоциями и правильно их озвучивать. Известный американский психолог Гай Винч советует один очень простой способ, как отучить ребенка ныть.

Методы воспитания детей в Китае – смотрите видео:

По словам эксперта, ребенок в четыре года уже способен адекватно объяснить, что его беспокоит. Правда, для этого, родителям необходимо набраться терпения и приложить немного усилий.

Что нельзя делать

Большинство родителей, как только ребенок начинает ныть, просят его быстро перестать капризничать. При этом у взрослых в голосе и действиях появляется раздражительность и нетерпеливость, что ребенок, конечно же чувствует и начинает ныть еще сильнее.

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Психолог утверждает, что ребенку дошкольного возраста тяжело контролировать свои эмоции и поведение, но все же реально. Для этого важно использовать всего лишь один метод, для которого понадобиться только ваше терпение и голос.

Способ, как отучить ребенка ныть

Как только ребенок начинает ныть, родителю необходимо спокойным голосом и с улыбкой на лице пояснить ребенку, что из-за хныканья ничего из его речи непонятно. Попросите его повторить свое желание "голосом большого девочки/мальчика". Если это не помогло, приложите ладонь к уху и снова повторите с улыбкой, что ваши уши не могут разобрать его слова. При этом вы должны сказать ребенку, что очень хотите его услышать и помочь ему, но просто не понимаете, о чем он просит.

Как только тон ребенка поменяется с плаксивого на нейтральный, обязательно поблагодарите его за это и ответьте на его просьбу.

Говорите с ребенком спокойно и с улыбкой на лице
Говорите с ребенком спокойно и с улыбкой на лице
Фото: stocksnap.io

Но, бывает так, что ребенок заигрывается в нытика и тогда он вас не слушает, а просто пытается привлечь внимание. Если после двух ваших попыток ничего не меняется, психолог советует пожать плечами и начать заниматься своими делами. Часто, когда ребенок видит, что на его хныканье не реагируют, как он рассчитывал, самостоятельно приходит в себя и ведет себя как ни в чем не бывало.

Важно только понимать разницу между тем, чтобы заняться своими делами без злости и раздражения и просто игнорированием ребенка. В противном случае вы можете ранить ребенка, а хныканье может перерасти в истерику.

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Все ваши действия в этом момент должны быть спокойными, тон – ровный, слова – нейтральные, а улыбка нужна для того, чтобы ребенок понимал, что вы на него не сердитесь. Все его старания обязательно подкрепляйте словами одобрения.

Этот способ поможет не только успокоить ребенка, когда он начинает ныть или капризничать, а и научить его понимать свои эмоции, а в будущем – управлять ими.

Тем временем мы выяснили, как родителям спокойно пережить праздничные мероприятия детей.

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дети воспитание психология
Источник: Сегодня
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