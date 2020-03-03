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Как паре не ссориться, если не получается родить ребенка: полезный совет

Главные составляющие счастливых отношений в паре: общие цели, ценности и взаимоуважение

Анна Ковпак
Сегодня, 16:30
Как научиться поддерживать друг друга в отношениях
Как научиться поддерживать друг друга в отношениях
Фото: Pexels

Не всем парам выпадает счастье ощутить радость быть родителем. Но это совсем не повод изводить друг друга скандалами и выяснениями, кто в этом виноват. Как паре без ссор пережить период, когда не получается родить ребенка, Сегодня.Lifestyle рассказал доктор психологических наук, эксперт и ведущий Егор Тополов.

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По его словам, отношения в паре подкрепляются не только детьми. Прежде всего, эти люди понимают, зачем они вместе, что они испытывают друг к другу, что сейчас охотно дают и еще способны дать друг другу.

"Когда пара держится на личностях, которые любят друг друга и хотят быть вместе, ей проще верить в лучшее будущее, переживать неудачи в борьбе за общую мечту и пробовать новые методы", – пояснил психолог.

Как вернуть страсть в отношениях – смотрите видео:

Главные составляющие счастливых отношений в паре: общие цели, ценности и взаимоуважение.

Если у конкретных людей все это совпадает – они выдержат и переживут период, когда не удается родить детей, заверил он. В этот сложный период очень важна поддержка обоих партнеров, избегая выяснений, кто виноват в проблеме.

"Поддерживать друг друга помогут все то же желание быть вместе, общие цели, ценности и взаимоуважение. Обязательные элементы поддержки – умение слушать и слышать партнера, понимание и принятие его слабостей и сильных сторон, способность находить компромисс", – отметил Тополов.

По словам психолога, если и женщине, и мужчине будет одинаково нужен этот ребенок, то обвинять друг друга просто не останется оснований.

Как не ссориться в отношениях
Как не ссориться в отношениях
Фото: Pexels

"Я хочу, ты хочешь, делаем все возможное. Не удается: остаемся вместе и пробуем снова или расходимся и пробуем с кем-то другим. Сознательный выбор лишает необходимости жаловаться на партнера, на себя, на Бога и т.д", – пояснил он.

Тополов пояснил также, что от людей зависят только усилия, которые они прикладывают для решения проблемы, а результат – это уже компетенция других "инстанций".

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"Верить в себя, в своего партнера, в очередную попытку. Чтобы не разочаровываться в случае неудачи, заблаговременно готовить "план Б", даже "плохонький", чтобы было на что переключить мысли и восстановиться эмоционально через целенаправленное воздействие. Нужно не бояться обращаться за помощью и использовать все возможные ресурсы, ведь есть люди и проекты, которые хотят помочь", – пояснил психолог.

По его словам, как ни крути, но наши шансы на осуществление любой мечты увеличиваются только из-за расширения нашего восприятия ситуации и увеличение диапазона попыток в заданном направлении.

Тем временем мы выяснили, что движет мужчинами, которые отбирают детей у матерей незаконно: ответ психолога.

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Источник: Сегодня
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