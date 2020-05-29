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Как перестать бурно реагировать на негатив: практичные советы психолога

Сегодня, 14:07

Ольга Мирошникова пояснила, от чего зависит наша реакция на негатив

Наверное каждый человек в своей жизни сталкивался с критикой или негативными высказываниями в свой адрес. Часто это очень неприятно и вызывает разнообразные чувства: от огорчения и слез до агрессии в адрес критика. Как правильно реагировать на негатив, Сегодня.Lifestyle рассказала врач-психолог Ольга Мирошникова.

По ее словам, наши реакции зависят от нашего мышления. В зависимости от того, что мы думаем о себе – отличаются наши реакции.

Как правильно реагировать на негатив
Как правильно реагировать на негатив
Фото: stocksnap.io

"Ключ к изменению наших негативных мыслей состоит в том, чтобы понять, как вы думаете сейчас (и вытекающие проблемы), а затем использовать определенные стратегии, чтобы изменить эти дезадаптивные мысли или сделать их менее эффективными. Очень хорошо с такими мыслями работает метод когнитивно-поведенческой психотерапии", – советует Ольга Мирошникова.

Также существует такой тип людей, который называется "негативные" или "токсичные" люди. Они всем недовольны, часто все критикуют и, таким поведением, забирают вашу энергию. Нужно обладать определенным уровнем устойчивости, чтоб противостоять таким людям и не поддаваться на провокации.

Когда человек сталкивается с негативом в свой адрес, в первую очередь срабатывают защитные инстинкты "бей" или "беги".

Мы или тут же бросаемся в атаку или же расстроенно уходим, поясняет эксперт. За такое поведение отвечает "миндалина", древняя структура нашего мозга. В спокойном состоянии она управляется корой головного мозга ("неокортекс"), что позволяет контролировать эмоции. В состоянии же стресса, контроль неокортекс снижается и эмоции берут верх.

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Что можно сделать в случае негативных высказываний в свой адрес?

  1. Не принимайте критику исключительно на свой счет. Критика ваших действий или поступков, или результатов работы не значит, что вы плохой человек.
  2. Напоминайте себе, что негатив других людей – это отражение их мыслей и переживаний, и просто проецируется на вас. Старайтесь абстрагироваться.
  3. Не отвечайте на критику немедленно. Возьмите тайм аут, обдумайте сказанное и только потом принимайте взвешенное решение.
  4. Избегайте негативных людей. Если это не удается, не стоит вступать в дискуссию, просто вежливо уйдите от разговора. Ведь часто провокации происходят ради вашего эмоционального всплеска.
  5. Практикуйте "Mindfulness". Цель осознанности – получить контроль над своими эмоциональными реакциями в данной ситуации. Будьте позитивными и доброжелательными. Иногда, чтобы уменьшить напряжение достаточно подумать о чем-то хорошем, улыбнуться и мысленно пожелать удачи собеседнику.

Какие негативные эмоции возникают у украинцев и как их остановить – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, за что мужчины любят женщин: всего два пункта.

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Источник: Сегодня
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