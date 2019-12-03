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Как перестать обижаться: шесть шагов к освобождению

Обиды плохо сказываются на психологическом здоровье человека

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:47
Как научиться не обижаться
Как научиться не обижаться
Фото: stocksnap.io

Привычка обижаться на все и на всех опасна не только для взаимоотношений с людьми, но и для самого человека, в первую очередь. Обиды сдерживают эмоции, маскируют их, плохо влияя на психику человека и затем могут проявляться в виде неврозов.

Как женщинам защищаться от обидчика в семье – смотрите видео:

Чтобы это прекратилось, важно понимать, какие на самом деле эмоции вы испытываете, не прикрываете ли вы обидой другие свои ощущения, а также научиться принимать и понимать свои эмоции.

Вашему вниманию шесть шагов, как перестать обижаться.

1. Идентифицируйте свои эмоции

Важно понимать и различать, какую именно эмоцию вы испытываете в данный момент: обида, страх, разочарование или злость.

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2. Причина возникновения эмоции

Научитесь понимать причину, по которой возникла та или иная эмоция. Примечательно, что как правило, ситуация вытесняется эту самую причину из сознания в подсознание, которое будет сопротивляться и стараться максимально замаскировать эмоции.

3. Проживите эмоции

Именно проживание эмоций может показаться вам самым болезненным этапом, но без него нельзя. Иначе вы не сможете очистить вашу душевную рану и двигаться дальше.

4. Примите свои эмоции

Вы имеете право чувствовать то, что чувствуете, не запрещайте себе этого и не корите себя. После того, как вы поняли причину своей обиды, прожили те эмоции, которые вызвало у вас это чувство, примите свои эмоции. Это поможет в дальнейшем отпустить ее.

Как научиться управлять своими эмоциями
Как научиться управлять своими эмоциями
Фото: Pexels

5. Проанализируйте ситуацию

Каждая эмоция человеку дана не просто так, в ней есть смысл. И сейчас вам нужно понять, что принесла в вашу жизнь эта ситуация и эта эмоция. Анализ очень важен, если вы хотите разобраться в регулярности своих обид и понять, почему вы так делаете.

6. Профилактика эмоций

Если вы уже смогли сформулировать причину и понять, почему так поступаете – тогда сможете научиться контролировать себя, свои эмоции и не допускать обид, которые доставляют вам дискомфорт. Если самостоятельно выявить этого не удалось – обратитесь за помощью к психологу.

Это совсем не значит, что ваши старые обиды легко забудутся и больше не всплывут в вашей памяти. Но вы будете знать, как управлять своими эмоциями и не поддаваться им в дальнейшем. Кроме того, эти шаги помогут вам взглянуть на ситуацию под другим углом и научиться не обижаться по пустякам.

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