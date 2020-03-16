Как перестать постоянно трогать лицо руками: пять эффективных способов

Избавьтесь от плохой привычки и обезопасьте себя от коронавируса

Начиная с 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин, который по предварительным данным, продлиться до 3 апреля. Карантин ввели с целью предотвращения распространения нового коронавируса, который бушует по всему миру. Самой главной профилактикой и важной мерой предосторожности от заболевания короновирусом является частое мытье рук и соблюдение правил гигиены.

Важно часто мыть руки водой с мылом Фото: Depositphotos

Известно, что люди трогают свое лицо в среднем около 23 раз в час. А именно попадание инфекции на слизистую оболочку ведет к заражению опасным вирусом. Вашему вниманию пять надежных способов, которые помогут избавиться от этой плохой привычки.

1. Контролируйте себя

Часто люди даже не подозревают, как часто они кладут ладони на лицо, когда что-то читают перед монитором, чешут брови, когда о чем-то думают, трогают себя за подбородок, нос или губы. Начните отслеживать это, выпишите на бумагу, подумайте, чем можно заменить эти действия и начните их контролировать.

Позже, каждый раз, когда захочется притронуться к лицу, вы будете себя одергивать.

2. Найдите себе замену

Чтобы облегчить процесс отвыкания от искушения потрогать себя за лицо, купите себе мяч-антистресс, достаньте спиннер, повесьте на руку резинку, которую будете перевешивать с одной руки на другую, как только нарушите обещание не трогать свое лицо.

Как правильно и безопасно мыть руки – смотрите видео:

3. Создайте себе напоминания

Чтобы ускорить процесс избавления от плохой привычки, создайте себе напоминания об этом: повесьте на рабочий монитор стикер со словами "Руки прочь от лица" или поставьте на заставку на телефон с такой надписью.

4. Создайте искусственные препятствия

Девушкам, которые пользуются декоративной косметикой, например, не захочется испортить макияж, трогая себя за лицо. Девушки также могут отрастить длинные ногти, которые не позволят часто трогать лицо. Вместо очков, можно надеть линзы, которые не захочется испортить, удовлетворив желание потереть глаза. А если глаза чешутся именно из-за них, тогда снимайте их немедленно и надевайте очки.

5. Совет дерматолога

Часто лицо трогают те люди, у кого проблемная или сухая кожа. Для этого желательно отведать дерматолога, который подскажет правильный уход, который в свою очередь избавит вас о дискомфорта с кожей лица. Кроме того, пейте побольше воды и гуляйте на свежем воздухе.

Что говорят психологи: часто причиной того, что люди прикасаются к лицу, являются следующие причины – они врут или пытаются отвлечь вас от важного дела.

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