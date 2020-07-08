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Как перестать сравнивать себя с другими: пять шагов

Сегодня, 14:02

Любовь к себе творит чудеса, научитесь этому, и ваша жизнь изменится навсегда

Сравнивать себя с другими – это рефлекс, который заложен в нас генетически. И людям, как существам социальным, важно занимать достойное место на социальной лестнице. Поэтому мы постоянно осматриваемся на окружающих, чтобы понимать, где вообще находимся. И если вы не отшельник, полностью избежать этого не удастся, говорит психолог Софья Пхаладзе. Но можно научиться подходить конструктивно, чтобы сравнение с другими не отравляло жизнь, а, наоборот, подпитывало ее мотивацией и давало пользу, пишет она в Instagram.

Почему люди сравнивают себя с другими: причины

  • Понятие успеха – абстрактно, его нельзя стандартизировать под всех.
  • Люди склонны привирать о себе, чтобы казаться лучше.
  • Каждый имеет то, что для него является потребностью.

Как перестать сравнивать себя с другими
Как перестать сравнивать себя с другими
Фото: pexels

Как перестать сравнивать себя с другими⠀

1. Выключаем синдром упущенных возможностей

Интернет обостряет привычку непрерывного сравнения, ведь "картинка" и реальная жизнь кажутся одним и тем же. Не заходите в новостную ленту сразу после пробуждения. Регулярно устраивайте диджитал-детокс.

2. Самонаблюдение

Сделайте процесс сравнения себя с другими осознанным. "Когда я себя сравниваю? В каком контексте это делаю и почему? Как применить этот вектор в моей жизни?"

3. Снижаем тревожность

Медитации, дыхательные практики, легкий спорт, творчество – попробуйте все и определите свой метод успокоения мозга.

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4. Делайте больше видео, фото, ведите дневник

И время от времени просматривайте фотопленку, чтобы вспоминать, какой наполненной была ваша неделя/месяц/год. Вместо оглядки на других, рефлексируйте на основе собственной жизни.

5. Научитесь радоваться достижениям

Радуйтесь достижению даже самой маленькой цели. Благодарите себя за все, что сделали за день. Проявляйте больше доброты к себе.

"И главное – помните про свою аутентичность, – советует Софья: – Самый крутой образ, к которому нужно стремиться – это собственная непосредственность. Другие люди – это всего лишь другие люди. Любовь к себе творит чудеса, научитесь этому, и ваша жизнь изменится навсегда".

Что такое медленная жизнь и что об этом думают психологи – смотрите видео:

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Источник: Сегодня
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