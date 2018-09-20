Как перестать требовать от партнера невозможного: три этапа

О том, что кроется у вас в голове, партнер не узнает, пока вы сами не расскажите ему об этом

Научитесь разговаривать в отношениях. Фото: pixabay

Идеальных отношений не бывает. И даже при всем вашем желании получить идеального партнера, вы встретите человека с похожими взглядами, желаниями и возможностями, но он не будет точно таким, каким вы его себе представили. И тогда начинаются различные трансформации с требованиями от партнера и желаниями его изменить или "подправить".

Когда количество упреков по отношению к партнеру становится все больше и больше, ненароком начинаешь задумываться: "Может, я требую невозможного?". Мы предлагаем вам несколько этапов, которые помогут разобраться, действительно ли вы просите невозможного от партнера.

Когда у вас чаще всего возникают конфликты?

О том, что кроется у вас в голове, партнер не узнает, пока вы сами не расскажите ему об этом. Вы можете настолько уставать на работе, что сил хватает только на дорогу домой. А ваш муж или жена настоятельно предлагает сходить куда-нибудь. Из этого возникает конфликт: вы резко реагируете на непонимание с его стороны, а в ответ получаете обиду и разочарование. Вы просто мечтаете о понимании с полуслова. Но у простых людей такого не бывает, если только вы не встречаетесь с экстрасенсом. Умение говорить или высказывать свои мысли и эмоции каким-либо другим образом и делает нас людьми разумными. А та связь, о которой вы грезите днями и ночами, существует только у матерей и младенцев, которые действительно не умеют объяснять свои мысли доходчивым способом.

Каковы ваши ожидания от партнера?

Каждый из нас чувствует дефицит в чем-то, будь то любовь или инициатива. Мы этого не понимаем, поэтому создаем проблемы нашим близким. Например, вы привыкли, чтобы за вас всегда все решали, но при этом ваш партнер просит вас о самостоятельности. Конечно же, вы расцениваете это как равнодушие и ненависть. Но при этом стоит допустить мысль о том, что все это делается именно для вас. Не бойтесь брать ответственность на себя или, в противном случае, займитесь поиском другой половинки.

Что вы думаете о браке?

Даже спустя несколько лет отношений вы можете прийти к выводу, что совершенно ничего не знаете друг о друге. Например, в день рождения своего мужа вы накрыли роскошный стол и пригласили всех друзей, но он был не очень рад такой инициативе. Он предпочитает более тихие вечеринки или ему вовсе не нравится такая шумиха вокруг него. Вы, конечно же, обижаетесь из-за отсутствия благодарности. Ему стоило сказать хотя бы "спасибо", но и вы не совсем хорошо угадали с подарком. Поэтому у вас есть выбор:

разводиться;

смириться с различиями;

пытаться изменить друг друга;

учиться обсуждать разногласия.

Несмотря на то долгое время, которое вы провели вместе в отношениях, вы продолжаете узнавать друг друга. Поэтому не бойтесь снова и снова объяснять свои особенности и предпочтения.

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